Noi ragazzi delle classi 2AA, 2AE, 2AL, 2AM, 2BE e 2AS dell’Istituto “G. Marconi” ci siamo recati a Caldirola per svolgere il progetto “Camminare per stare bene”, un’attività di trekking guidata dagli esperti della sezione CAI di Tortona.

Abbiamo fatto una lunga escursione – circa cinque ore – per i sentieri di Caldirola, arrivando al Rifugio Orsi e in cima al monte Panà e pranzando tutti insieme in mezzo alla natura, in compagnia dei professori e delle due bravissime guide del CAI.

La salita rispetto alla discesa è stata molto faticosa ed è durata circa tre ore, mentre il ritorno si è rivelato più agevole e veloce.

Durante il percorso abbiamo conosciuto le guide e soprattutto abbiamo passato del tempo con i professori ridendo e scherzando con i compagni, in un luogo dove tutti siamo tornati bambini.

È stata un’esperienza veramente intensa, siamo arrivati ad un’altitudine di 1559 m, dove c’era un vento forte e pungente. I sentieri erano molto suggestivi e ci hanno regalato paesaggi mozzafiato che la natura ci offre in questa stagione.

Per fortuna c’era un tempo bellissimo, soleggiato e senza nuvole. Al ritorno dai boschi abbiamo fatto una tappa alla Capannina, aperta solo per noi, dove ci siamo riscaldati e rilassati prima di salire sul bus per tornare a casa.

Melissa Macchiagodena e Federica Zanotti, 2^AL