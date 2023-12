Lorenzo è attivo nell’impiantistica elettrica È raffinato cultore delle eccellenze dei prodotti alessandrini un settore da valorizzare per cui impegna ogni sua energia per diffonderne la conoscenza

La versatilità di Lorenzo è riconosciuta ai più alti livelli; sono parecchi i diplomi, i premi le medaglie d’oro conferitegli dai vari Enti: tutti gli riconoscono la consolidata competenza.

Il Consiglio della Confraternita dei Cavalieri delle Terre di Marengo include fra i suoi componenti il nostro Lorenzo al quale, successivamente, gli sarà assegnata la carica di Segretario, fino al 1990.

I Presidenti della Nostra Repubblica distinguono, nella sua figura, un personaggio meritevole d’essere insignito con l’onorificenza di Cavaliere ai Meriti della Repubblica Italiana, sottoscritta dai Capi dello Stato, Sandro Pertini; Francesco Cossiga lo onorifica con il titolo di Cavaliere Ufficiale ai Meriti della Repubblica Italiana, successivamente diventerà Commendatore.

La serie degli encomiabili attestati include il titolo di Grande Ufficiale ai Meriti della Repubblica, premio elargito da Oscar Luigi Scalfaro; in seguito, Giorgio Napolitano, gli consegna il titolo di Cavaliere di Gran Croce ai Meriti della Repubblica Italiana.

Lorenzo non è il tipo da adagiarsi.

Anzi, durante il triste momento alluvionale del 1994, s’è prodigato per le famiglie disastrate impegnando i suoi dipendenti, i mezzi in suo possesso per alleviare, almeno per quanto possibile, i disagi provocati dall’inondazione.

L’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, ONAV, lo ha al suo fianco nell’anno 1982, ove ha conseguito il Diploma d’Assaggiatore ed ora n’è il Delegato Provinciale.

Il suo nome figura nel Consiglio Nazionale di quest’Associazione prestigiosa, dapprima in veste di Consigliere, successivamente sale alla Vice Presidenza Nazionale quale membro del Comitato Esecutivo, divenendo, il 28 novembre 2005, Pro Presidente Nazionale, nonché componente del Comitato Esecutivo, con l’incarico di Delegato Regionale ONAV per il Piemonte, nel cui contesto assumerà la responsabilità della Presidenza Nazionale.

Dai vini alla gastronomia, un altro passo per discute di Lorenzo Marinello, meritevole d’attenzione.

Franco Montaldo