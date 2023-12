LUNEDI’ 4 DICEMBRE p.v. alle ore 18:00 presso l’Auditorium “Marengo” di Spinetta Marengo sito in via della Barbotta in ALESSANDRIA (Castello di Marengo), il Coordinamento provinciale di Forza Italia Alessandria in collaborazione con l’associazione A.N.A.S. di Alessandria, organizzano un convegno dal titolo “COMUNI e PROVINCE, MOTORI DI SVILUPPO”. Per approfondire questo importante argomento prenderà parte all’incontro il Ministro della Pubblica Amministrazione sen. Paolo ZANGRILLO. Al convegno, aperto a tutta la cittadinanza, saranno inoltre presenti le rappresentanze economico-produttive. L’occasione sarà utile per discutere ed approfondire insieme le tematiche più attuali riguardanti gli Enti locali. In particolar modo il convegno si svilupperà su tre macro tematiche relative al quadro normativo in tema di Segretari comunali e di mandato dei Sindaci, di riforma per il riassetto delle Province e del piano delle Opere pubbliche della Regione Piemonte. Ad arricchire gli interventi, tra gli altri, saranno presenti il Presidente della Regione Piemonte Alberto CIRIO, il Vice Presidente di ANCI On. Roberto PELLA, il sen. Roberto ROSSO, l’Assessore regionale del Piemonte Marco GABUSI e il Vice Presidente della Provincia di Alessandria Matteo GUALCO. Introdurrà i lavori plenari il Coordinatore provinciale di Forza Italia Alessandria Ugo CAVALLERA e modererà il dibattito Gianluca COLLETTI Responsabile Enti locali di Forza Italia Alessandria e Sindaco del Comune di Castelletto Monferrato. L’occasione – commenta Ugo CAVALLERA – sarà utile per approfondire l’importante tematica riguardante il ruolo degli Enti locali nel nostro territorio. Il lavoro degli Amministratori locali interessa direttamente famiglie ed imprese, grazie all’intervento del Ministro Paolo Zangrillo acquisiremo informazioni aggiornate sulla pubblica amministrazione declinandole all’esigenze non solo degli Amministratori locali ma anche del nostro tessuto sociale ed economico-produttivo. A seguito dei continui aggiornamenti del quadro normativo – conclude Gianluca COLLETTI – i nostri Sindaci hanno la necessità di essere sostenuti nel loro compito di Amministratori. I Sindaci svolgono innumerevoli attività nel loro territorio di competenza: sono i responsabili della sicurezza e della salute pubblica, curano e gestiscono l’ambiente e la difesa del territorio, sono i preposti di Protezione Civile, gestiscono le scuole dell’obbligo, si occupano di sviluppo economico e sociale ed altro ancora. Pertanto è necessario mettere al centro della politica locale, regionale e nazionale il ruolo degli Amministratori locali per raggiungere tutti gli obiettivi di sviluppo indicati dalle linee guida nazionali ed europee. Infine a seguito della nefasta riforma Del Rio rimane di estrema importanza la situazione attuale delle Province, le quali hanno visto un significativo taglio dei trasferimenti economici/finanziari senza però alleggerirne i compiti fondamentali e strategici per la corretta gestione del territorio. La discussa prossima riforma che potrà riavvicinare la politica locale ai cittadini con il ritorno al voto per le Province, sarà oggetto di discussione al convegno di lunedì 4 dicembre p.v.

