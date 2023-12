Ha ripreso la sua attività nel mese di novembre il L.E.T. (Laboratorio educativo territoriale) di Diano Marina, il centro aggregativo per ragazzi dagli undici anni in su, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale di Diano Marina e dalla Cooperativa Sociale Diana che ne gestisce le attività. Nato due anni fa, il LET si pone come obiettivo quello di sostenere i giovani in un preciso e delicato momento del loro percorso di crescita ma anche di supportare le famiglie e gli insegnanti nel loro ruolo educativo. Il laboratorio accoglie infatti tutti gli adolescenti a partire dagli 11 anni, protagonisti di un momento di grande esposizione a rischi e vulnerabilità, in un ambiente capace di coinvolgere con attività e iniziative rispondenti agli interessi dei ragazzi.

Lo spazio a loro disposizione è gratuito e può essere utilizzato per svolgere i compiti scolastici, per fare attività ludiche e sportive e per stare insieme condividendo importanti momenti di crescita individuale. Tutte le attività sono fatte in compagnia e sotto la guida degli educatori della Cooperativa Diana, inseriti anche nel contesto scolastico e territoriale. Fondamentale è stato il supporto dell’ufficio Servizi sociali del Comune di Diano Marina, che ha subito creduto e appoggiato il progetto, anche grazie alla sua vocazione di spazio che risponde ai bisogni educativi di un territorio sempre più complesso da un punto di vista sociale.

Anche la scuola svolge un ruolo fondamentale, collaborando con il LET e riconoscendone la validità come mezzo di aiuto nel supporto scolastico. Un altro obiettivo che persegue il LET è quello di far conoscere ai ragazzi, attraverso uscite o attività specifiche, le risorse sociali, culturali e sportive del territorio, coinvolgendo associazioni e realtà attive della zona in modo da offrire una rete di risorse e possibilità come alternativa all’isolamento e alla vita virtuale a cui gli strumenti tecnologici ci stanno abituando.

Il LET apre le porte a tutti coloro che vogliono conoscerlo il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17.30 presso il Palazzetto dello Sport di Diano Marina in Via Diano Castello, 20. La prima occasione per conoscere il Laboratorio Educativo Territoriale sarà per la festa di Natale che i ragazzi e gli educatori stanno organizzando per il 21 dicembre a partire dalle 14.30 a cui ragazzi e genitori sono invitati per un pomeriggio insieme e una merenda natalizia.

Per chiedere informazioni sul LET, contattare Federica +39 349 4488347 oppure Laura +39 347 6551762