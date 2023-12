Tra i partecipanti anche la torinese Elisa Baldissera,

già vincitrice del Premio Michele Cea 2018

Dal 16 dicembre al 21 gennaio le Sale d’Arte di via Machiavelli 13, ospiteranno la mostra collettiva “Gli abbracci dell’arte”, organizzata dalla Città di Alessandria e da ASM Costruire Insieme in collaborazione con la Fondazione Michele Cea ETS .

La rassegna raccoglie alcune tra le più importanti opere di Michele Cea, il giovane e promettente artista concettuale scomparso il 22 luglio 2015 a soli 27 anni, a cui si uniscono, in una sorta di abbraccio, quelle di altri 13 vincitori delle otto edizioni (tra cui quella del 2023) del Premio istituito in suo nome.

L’obiettivo della mostra non è solo quello di divulgare la produzione di Michele, presentandolo al pubblico di Alessandria, ma anche far conoscere e dare visibilità alle opere degli artisti che in tutti questi anni hanno partecipato e vinto il Premio Michele Cea.

La mostra infatti è inoltre occasione per diffondere le attività della Fondazione Michele Cea ETS, la cui mission è dar voce e sostenere i giovani artisti, italiani e stranieri.

Unica nel suo genere, la Fondazione Michele Cea ETS, infatti è al servizio dei giovani che vogliono farsi strada nel mondo dell’arte, supportandoli, anche finanziariamente, attraverso pubblicazioni, mostre, borse di studio e un concorso, il Premio Michele Cea, che nel 2024 giungerà alla sua IX edizione, il cui bando verrà lanciato agli inizi del 2024 (per ricevere il bando e partecipare al concorso basta iscriversi alla newsletter : https://www.michelecea.com/)

I 13 artisti in esposizione provengono da tutta Italia e anche dall’estero. Oltre alle 10 opere di Michele Cea, verranno esposti i lavori dei seguenti 13 artisti (in allegato le loro biografie), provenienti da tutta Italia e stranieri: sono Elisa Baldissera, Marco Corridoni, Fabio D’Agostino, Stefano Garbuglia, Giuseppe Ghiro, Salvatore Morgante, Adele Pennetta, Davide Romanò, Nara Tomassini, Mattia Trabalza, Enrica Viola, Daria Zyablitseva, Gloria Lavagnini.

L’ARTE DI MICHELE CEA L’arte di Michele Cea è un sottile filo d’erba che il vento del mondo fa volare alto nel cielo. Il suo è stato un passaggio nelle vicende umane che, seppur breve, lo ha portato a concepire un pensiero concreto nella forma plasmata, giorno dopo giorno, nelle sue creazioni. Opere che rispecchiano, ancora oggi, una profondità d’animo a volte imperscrutabile. In ogni elemento, dipinto o assemblato, si apre un antro di luce e buio nel quale addentrarsi per tendere la mano verso di lui per ascoltare e riflettere. E così il soffio della sua arte non smette mai di vibrare.

VERNISSAGE, 16 DICEMBRE (ORE 17:00). La mostra si apre il 16 dicembre con un evento di inaugurazione condotto dall’attore e critico d’arte Michele Franco. Interverranno: il prof. Massimiliano Porro, docente di Storia dell’Arte Medievale e Moderna all’Accademia di Belle Arti “Aldo Galli” – IED di Como, e Carlo Motta, Responsabile Libri Illustrati Cairo Publishing. Durante l’inaugurazione verrà presentato il Catalogo di Arte Moderna 59 (CAM 59), in cui è stata pubblicata un’opera di Michele, oltre alla segnalazione dell’artista Nara Tomassini, vincitrice del Premio Michele Cea 2022 e degli artisti Marco Corridoni e Adele Pennetta, che si sono classificati rispettivamente al secondo e terzo posto.

FINISSAGE, 20 GENNAIO 2024 (17:00). Il Prof. Massimiliano Porro e la Dr.ssa Erika Meazzi presenteranno il Workshop di Storia dell’Arte “CuriosArtando” dal titolo “Che impressione!”.

I giorni di apertura della mostra saranno da giovedì a domenica dalle ore 15 alle ore 19.

Per ulteriori informazioni stampa:

Ufficio Stampa ASM Costruire Insieme//Cristina Rossi //Tel. 0131 51 5962 – Cell. 349 349 35 98// ufficiostampa@asmcostruireinsieme.it

Ufficio Stampa Fondazione Michele Cea ETS//ufficiostampa@michelecea.com

Tutti i contenuti della mostra sono pubblicati sul sito www.asmcostruireinsieme.it