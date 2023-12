Arrivati alla 6’ Edizione di Presepi int’i Carugi, Domenica 17 Dicembre, Borghetto San Nicolò si veste nuovamente a festa con l’Associazione Voci e Note sotto le Stelle, che quest’ anno è lieta di proporre, dopo il successo delle precedenti edizioni, alle h 15: “Un Natale…da Favola!“, un emozionante percorso di Letture teatralizzate e Musica per Bambini e Adulti ad ingresso libero, con interventi cantati a cura del Coro Voci e Note e favole e leggende raccontate tra le Porte dipinte dei suoi antichi Carugi. Nel “Piccolo Borgo” ci saranno inoltre Pittori en plein air che dalla mattina dipingeranno nuove porte a tema presepiale, un mercatino di artigianato artistico a tema e laboratori creativi per bambini e ragazzi. Il percorso terminerà con una merenda musicale, una Castagnata in compagnia intorno al fuoco, a cura dell’Associazione Nazionale Alpini.

Ma il Natale a Borghetto quest’anno raddoppia, grazie anche al sostegno del Comune di Bordighera, con la prima edizione di “Passeggiando tra i Presepi”, una suggestiva passeggiata aperta a tutti tra i Presepi più belli di Chiese, Oratori e spazi pubblici del territorio, che, sempre il 17 Dicembre, partirà alle h 10 da Bordighera Alta, (raduno in Piazza del Popolo alle h 9), per terminare a Borghetto San Nicolò con un piatto caldo a cura della Pro loco “Rinascita Borghettina”. L’Iscrizione a “Passeggiando tra i Presepi” è di €10 e include il badge con la mappa, un piccolo gadget, ristori lungo il percorso e un piatto a fine passeggiata. Per l’occasione sarà attivato anche un Servizio navetta (13.00 – 15.00 e 17.00 – 19.00). Non resta quindi che lasciarsi guidare nella Magia di “un Natale…da Favola!” tra le bellezze di Bordighera Alta e Borghetto San Nicolò.

Per maggiori info: Associazione Voci e Note sotto le Stelle + 39 351 7090812