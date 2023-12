“Natale a Casale” è il concerto della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia che si terrà domenica 17 dicembre 2023 alle ore 18,00 al Teatro Municipale di Casale Monferrato.

L’evento, organizzato dalla Città di Casale Monferrato con il Comando Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato, proporrà al pubblico un programma che comprenderà: La Fedelissima (Marcia d’Ordinanza dell’Arma dei Carabinieri), Cavalleria Leggera, Il Silenzio, Va Pensiero, Guglielmo Tell (Allegro finale), Fanfare for nobody (dedicato ai dispersi di tutte le guerre), La Marcia di Radetzky, Adeste Fideles, Sleigh ride, Per un pugno di dollari, The Christmas Spirit, The typewriter concludendo Il Canto degli Italiani, Inno Nazionale italiano.

L’evoluzione della Fanfara dei Carabinieri ha origine nel 1820, alcuni anni dopo la fondazione del Corpo dei Carabinieri Reali (1814), quando vennero arruolati i primi militari trombettieri chiamati “Trombetti” dal cui iniziale nucleo si evolverà, nel corso degli anni, la Fanfara del 3° Battaglione Carabinieri “Lombardia” che nel 2014 assumerà l’attuale denominazione. La Fanfara, oggi, è composta da 30 musicisti, provenienti da vari conservatori italiani.

L’ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento posti.