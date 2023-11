Colore caldo che rammenta il sole e l’autunno, l’arancione è stato scelto come tonalità simbolo della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”. Per tale motivo, in questo periodo non sarà difficile vedere palazzi e monumenti illuminati di questa tonalità carica di energia vivificante e armonica (non per nulla i monaci buddisti indossano questo colore). Domani, invece, la Questura di Alessandria, presso il centro commerciale Panorama ubicato in questo capoluogo, dalla mattina al primo pomeriggio, metterà a disposizione un punto d’informazione ed ascolto con personale specializzato della Divisione Anticrimine ausiliato dalle psicologhe dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera, da personale del Centro Antiviolenza Medea e dal personale del servizio sociale CISSACA.

Verrà, in tale occasione, distribuito l’opuscolo “Questo non è Amore” predisposto dalla Polizia di Stato.