Pulire i ventri salendo sopra scala domestica a a poco meno di due metri da terra può avere effetti devastanti. E’ accaduto ieri in via General Ferrari a Tortona dove un uomo di 63 anni, all’interno del cortile della propria abitazione era salito su una scala per lavare i vetri esterni al pianterreno quando ha perso il controllo ed è caduto rovinosamente a terra.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona e i soccorritori del 118 che viste le gravi condizioni dell’uomo invece che portalo all’ospedale di Tortona che dista poche centinaia di metri lo hanno trasportato hanno deciso di trasportato al Pronto Soccorso di Alessandria.