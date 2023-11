Casinò di Sanremo S.p.A. rende noto che nell’ambito del processo di riorganizzazione aziendale è stata portata a termine la procedura selettiva finalizzata all’assunzione di impiegati tecnici nell’area dei giochi tradizionali.

La procedura selettiva è stata condotta in conformità con quanto stabilito dal “Regolamento per la disciplina dell’accesso all’impiego e delle modalità di reclutamento del personale”, recante i criteri e le modalità per l’assunzione di personale dipendente in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 175 del 17/08/2016, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché dei principi di cui all’art. 35, comma 3, del D.Lgs. n.165/2001.

A conclusione delle attività selettive è stata redatta una graduatoria di merito, comprendente 38 candidature risultate idonee alla mansione. La validità della graduatoria perdurerà fino al 16 ottobre 2025.

Alla luce del fabbisogno attuale di risorse umane emerso nell’area giochi tradizionali, verrà formulata una proposta di assunzione a tempo indeterminato part-time, come previsto nel relativo Bando, a 25 candidati mediante scorrimento della graduatoria.

A prosecuzione della riorganizzazione aziendale, nei tempi tecnici necessari saranno avviate le procedure selettive necessarie al fine di colmare le carenze di organico emerse nelle altre funzioni aziendali.