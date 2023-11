Anche quest’anno, dal 15 novembre, scatta l’obbligo per tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, di dotarsi di mezzi antisdrucciolevoli o degli pneumatici invernali.

Sono interessate tutte le tratte extraurbane e le tratte autostradali che attraversano la provincia di Alessandria.

La Polizia di Stato ricorda che le gomme invernali sono contraddistinte sul fianco dalla sigla M+S (oppure “MS”, “M/S”, “M-S”, “M&S”, che significa mud & snow, ovvero fango e neve), eventualmente corredata anche dal simbolo del fiocco di neve.

La stessa sigla può comparire anche sugli pneumatici quattro stagioni o sulle gomme per fuoristrada, che possono essere tenute per tutto l’anno, con la consapevolezza, però, di una minore efficacia.

Invece per quanto riguarda gli altri mezzi antisdrucciolevoli, si evidenzia che devono essere a bordo del mezzo, omologati e della stessa misura degli pneumatici montati.

Di norma l’obbligo dell’impiego degli pneumatici M+S va dal 15 novembre al 15 aprile, con un mese di tolleranza prima e dopo per agevolare le operazioni di cambio stagionale delle gomme.

La Polizia di Stato ricorda l’importanza del montaggio di pneumatici invernali nel suddetto periodo, in quanto la particolare mescola della gomma che li costituisce, esplica la sua efficacia già quando le temperature scendono sotto i 7 gradi, precisando che, per una corretta aderenza su fondo stradale bagnato, innevato o ghiacciato, il montaggio va effettuato su tutte e quattro le ruote.

Si evidenzia, infine, che in caso di controllo lungo le strade interessate, chi non ne è provvisto incorre in una sanzione che va da € 87,00 a € 344,00 e per i veicoli sprovvisti di tali mezzi antisdrucciolevoli in autostrada, la Polizia Stradale può intimare, in caso di condizioni atmosferiche avverse, di non proseguire il viaggio, in quanto possono costituire pericolo per la circolazione.