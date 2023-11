Sarà sabato 18 novembre 2023 alle ore 17,00 presso il Salone Senato della Biblioteca Civica G. Canna l’appuntamento dedicato alla presentazione del libro “Destini in discesa” di Mariaflora Sartor.

L’evento, che rientra tra le iniziative della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, è realizzato da Me.dea con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e della Città di Casale Monferrato, sarà moderato dalla giornalista Chiara Cane e vedrà la partecipazione degli Psicologi Antonello Raciti e Sarah Sclauzero.

“Destini in discesa”, che è l’esordio letterario di Mariaflora Sartor, narra in prima persona l’esperienza di vita dell’autrice che è nata e vive a Torino. Dopo essersi laureata in Lettere moderne e aver conseguito un master in PNL si è occupata per molti anni di formazione, soprattutto su temi inerenti la comunicazione e le tecniche di vendita. Ha sempre avuto una forte predisposizione per il sociale e ha fatto parte di diversi gruppi di volontariato; negli anni Ottanta nei primi centri di accoglienza per stranieri, poi con gli anziani e infine con persone senza fissa dimora.

L’evento sarà ad accesso libero e gratuito.