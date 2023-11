La Festa del Tartufo Bianco del Castello del Monferrato torna, con la sua terza edizione, nel fine settimana del 25 e 26 novembre 2023.

La rassegna, organizzata dalla Città di Casale Monferrato in collaborazione con Enoteca Regionale del Monferrato, Associazione Tartufai Valle Ghenza, Confcommercio Casale Monferrato e Gran Monferrato Derthona Gavi, si rinnova con i suoi grandi protagonisti: il buon cibo, il grande vino del territorio, degustazioni di specialità monferrine e di tartufo, ristorazione da passeggio o con posti a sedere, e poi conferenze, arte e intrattenimento.

L’apertura, alle ore 11,00 di sabato 25 novembre consentirà ai visitatori di scoprire gli stand gastronomici e artigianali delle Sale al Secondo Piano e di incontrare i tartufai e i produttori vitivinicoli nella Manica Lunga fino alle ore 19,00.

Nel Torrione del Castello, con medesimo orario, sarà protagonista “L’emozione della cerca del tartufo”: in un allestimento che ricostruisce un bosco sarà possibile ascoltare i racconti dei trifulau, vedere le loro immagini e apprezzare colori, profumi e suoni.

Alle ore 17,00 nella Ex Cappella si terrà l’incontro dedicato all’analisi sensoriale del tartufo: un momento formativo guidato dai giudici di Analisi Sensoriale del Centro Nazionale Studi Tartufo in cui sarà possibile scoprire le caratteristiche organolettiche del tartufo. L’evento prevede degustazioni olfattive, test sensoriali e prove pratiche al costo di 10€ a persona (massimo 30 partecipanti) e con prenotazione obbligatoria al 347 9642496.

L’Enoteca Regionale darà la possibilità di degustare vini e distillati fino alle ore 23,00.

In seguito alla conclusione dell’edizione 2023 del concorso Torchio d’Oro, i visitatori avranno l’opportunità di degustare i vini premiati con la possibilità di acquistare lo speciale calice con la sacca porta bicchiere: l’appuntamento è dalle 11,30 alle 22,00 al Salone Marescalchi.

Buon cibo sarà a disposizione di tutti dalle 11,00 alle 22,00 nel cortile principale con lo street food e le ricette da passeggio, oltre alle ricette con tartufo, che affiancheranno la degustazione dei vini premiati al XXX Torchio d’Oro, dalle 11,30 alle 15,30 e dalle 18,00 alle 22,00 con piatti e specialità del territorio preparati dalla Pro Loco di Casale Monferrato, dalla Pro Loco di Casale Popolo, dal ristorante “La Brasserie e dal Pastificio Zanardi; dalle ore 19,00, inoltre, il Salone Marescalchi si arricchirà dell’accompagnamento musicale del duo “Sunflower”.

Domenica 26 novembre gli stand gastronomici e artigianali delle Sale al Secondo Piano e gli spazi dedicati ai tartufai e ai produttori vitivinicoli nella Manica Lunga apriranno alle 10,00 e saranno visitabili fino fino alle ore 19,00.

Alle ore 10,00 negli spazi dell’Ex Cappella, si terrà la conferenza “Tuber Magnum il tartufo più prezioso e misterioso” durante la quale verranno descritte le più recenti scoperte sul prezioso tartufo e verranno analizzati gli aspetti ancora sconosciuti della sua biologia, ecologia e tecniche di coltivazione. Interverrà per l’occasione la Professoressa Alessandra Zambonelli del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di Bologna.

Nel Torrione del Castello, dalle ore 10,00 alle ore 19,00 sarà protagonista “L’emozione della cerca del tartufo”: in un allestimento che ricostruisce un bosco sarà possibile ascoltare i racconti dei trifulau, vedere le loro immagini e apprezzare colori, profumi e suoni.

L’Enoteca Regionale darà la possibilità di degustare vini e distillati dalle ore 10,00 fino alle ore 19,00.

La “Dimostrazione di cerca del tartufo” animerà il cortile principale dalle ore 11,00 con prove di cerca con i propri cani, nozioni sulla gestione del cane nella quotidianità e nel corso della cerca a cura di Francesca Giacomazzi (Nasus Artists, Addestratore ENCI).

Alle ore 11,30 nel Salone Marescalchi partirà la degustazione dei vini premiati al XXX Torchio d’Oro con la possibilità di accompagnareli ai piatti e alle specialità del territorio preparati dalla Pro Loco di Casale Monferrato, dalla Pro Loco di Casale Popolo, dal ristorante “La Brasserie e dal Pastificio Zanardi;; i visitatori potranno fruire del servizio fino alle 15,30.

“Prosegue la promozione delle numerosissime eccellenze del nostro territorio con eventi di grande qualità e risonanza. – afferma il Vice Sindaco Emanuele Capra – Dopo il grande

successo della Festa del Vino del Monferrato UNESCO, diamo spazio al tartufo con la terza edizione della Festa del Tartufo Bianco del Castello del Monferrato: un evento con una ricca proposta di convegni, degustazioni, mercato agroalimentare, prodotti vitivinicoli,

cucine e streetfood. Una miscela stimolante tra divulgazione culturale e gioiosa convivialità”.

Conclude il Sindaco Federico Riboldi: “Grazie alla sinergia strutturata dalla Città di Casale Monferrato giungiamo alla terza edizione di un evento che promuove un intero territorio, come il Gran Monferrato, attraverso una delle sue eccellenze più apprezzate nel mondo. La fruttuosa sinergia è una importante supporto per lo sviluppo territoriale che necessità sempre di più di iniziative coordinate per competere a livello globale”.

Ulteriori informazioni sono presenti sul portale della Città di Casale Monferrato e all’indirizzo https://www.festadelvinodelmonferrato.it/festa-del-tartufo-bianco/