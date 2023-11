“Desidero complimentarmi con tutta l’amministrazione comunale e con i cittadini badalucchesi per il prestigioso e giusto riconoscimento a un antico borgo medievale ricco di storia, cultura e con un patrimonio architettonico e naturale di tutto rispetto. Stiamo parlando di un’altra certificazione significativa, che aprirà sicuramente nuovi scenari dal punto di vista turistico”. Questo il testo del messaggio che l’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori ha fatto recapitare al sindaco di Badalucco Matteo Orengo per complimentarsi in quanto il paese della Valle Argentina è entrato nei “Borghi più belli d’Italia”, l’associazione nata nel 2002 all’interno della Consulta del Turismo dell’Anci.

Oltre a Badalucco fanno parte dell’associazione anche altri 26 borghi liguri: Apricale, Brugnato, Campo Ligure, Castelvecchio di Rocca Barbena, Celle Ligure, Cervo, Colletta, Deiva Marina, Diano Castello, Finalborgo, Framura, Laugueglia, Lingueglietta, Millesimo, Moneglia, Montemarcello, Noli, Perinaldo Seborga, Taggia, Tellaro, Triora, Varese Ligure, Verezzi, Vernazza e Zuccarello.

