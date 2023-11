Non ci sono scuse per coloro che abbandonano i rifiuti: adesso a Pontecurone c’è un nuovo Centro di raccolta che serve tutti i comuni del Bacino dove è possibile portare ogni genere di rifiuto.

E’ stato inaugurato questa mattina in paese dal Sindaco di Pontecurone Giovanni Valentino D’Amico e dal presidente di Gestione Ambiente Pier paolo Civeriati, il nuovo centro di raccolta che si trova ad un centinaio di metri dal municipio in posizione comoda e raggiungibile da chiunque con ampio parcheggio a fianco.

All’inaugurazione hanno preso parte gli studenti della scuola media “Bonfiglio Zanardi” accompagnati dalle insegnanti, il parroco del paese Don Loris Giacomazzi che ha ricordato ai ragazzi l’importanza della raccolta differenziata, il comandante della locale stazione dei Carabinieri il brigadiere Sergio Liggio, Angelo Ravera presidente del Consorzio Rifiuti e l’amministratore delegato di Gestione Ambiente Marco Peretti .

Il centro è stato aperto grazie alla partecipazione al bando CdC RAEE e Gestione Ambiente é arrivata prima a livello nazionale ottenendo un contributo a fondo perduto che è stato investito nella realizzazione del nuovo Centro di raccolta intercomunale di Pontecurone in Via Togliatti.

Con questa apertura, che ha potuto contare anche sulle risorse dell’Amministrazione Comunale e di Gestione Ambiente S.p.A., si è voluto fare un ulteriore passo avanti per offrire ai cittadini un servizio sempre più ampio e qualificato.

“Mantenere alta l’attenzione verso i cittadini e la Pubblica Amministrazione è un nostro preciso dovere. Credo sia ciò che fa davvero la differenza per un’azienda come la nostra, che vuole crescere insieme al territorio. Ricordiamo che il Centro di raccolta è un servizio fondamentale all’interno di un sistema di raccolta domiciliare, e può anche contribuire a

contrastare e migliorare in modo efficace l’annoso problema degli abbandoni”, dichiara Marco Peretti, Amministratore Delegato di Gestione Ambiente. Il Centro è destinato sia ai cittadini di Pontecurone che a quelli degli altri 32 Comuni del

bacino serviti da Gestione Ambiente S.p.A. che, da oggi potranno conferire molti dei rifiuti urbani differenziabili, tra cui: abiti usati, batterie e accumulatori per auto, elettrodomestici (lavatrici, frullatori…) tranne quelli professionali, imballaggi in cartone, imballaggi misti, imballaggi in vetro, ingombranti (mobili, serramenti, grossi giocattoli…), legno, metalli, neon, oli e grassi minerali (da motore), oli e grassi vegetali (da cucina), piccoli quantitativi di scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (max 1 mc per un massimo di 5 conferimenti annui per utente), pile e farmaci, toner per stampa esauriti.