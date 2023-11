Da questo fine settimana prenderanno il via le iniziative di “Natale a Novi” organizzate o patrocinate dal Comune per animare il centro storico nel periodo delle festività natalizie. Il programma generale comprende una serie di appuntamenti musicali e altri eventi collaterali il cui calendario verrà svelato prossimamente.

Si inizia sabato 2 dicembre con i “Canti di Natale”, rassegna di corali che si svolgerà in quattro suggestive location del centro cittadino a partire dalle ore 16. Il primo appuntamento è con l’Orchestra “Note di Classe” della Scuola Media Boccardo

che si esibirà nella Chiesa di S. Nicolò (ore 16), seguirà l’Istituto Musicale “Alfredo Casella” (Foyer del Teatro Marenco ore 16,30), il Coro Novincanto (Foyer del Teatro Marenco ore 17,30), la Corale Novese (androne di Palazzo Dellepiane ore 18) e l’Accademia MusicArte (Chiesa della Collegiata ore 18,45).

Domenica 3 dicembre divertimento assicurato per i più piccoli con la “Grande casa di Babbo Natale”: dalle ore 15,30 alle 19,30 in piazza Dellepiane tante sorprese a cura di Circowow e Pazzanimazione.

Sabato 9 dicembre spazio alla musica con due eventi racchiusi nel titolo “Atmosfere natalizie”. Dalle ore 17 alle 20, sempre in piazza Dellepiane, si alterneranno il dj set “Radio Natale” e l’esibizione del “Mousiké Brass Quintet, ensemble di archi e fiati.

I “Racconti di Natale” saranno protagonisti sabato 16 dicembre dalle ore 17 alle 19: una serie di spettacoli itineranti per le vie del centro con Federica Sassaroli, il Teatro del Rimbalzo e l’allegria di trampolieri e giocolieri.

Domenica 17 dicembre si torna in piazza Dellepiane con il “Pazzo show di Natale”, con spettacoli di bolle, magia, baby Christmas dance e tattoo a cura di Pazzanimazione.

La giornata di sabato 23 dicembre sarà dedicata al mercatino dell’artigianato con i banchetti di “Hobbisti in festa” allestiti nel centro storico dalle ore 10 alle 18, e al tradizionale appuntamento mensile con Novantico.

Inoltre, dal 15 al 24 dicembre, si terrà “Dolci Terre di Novi: Fuori Fiera”, rassegna di prodotti enogastronomici allestita nei locali di via Girardengo 65 e curata dall’associazione “Novinterzapagina” e dal consorzio “Il Cuore di Novi”.

Tra le attrazioni, viene confermata la pista di pattinaggio su ghiaccio, in funzione in piazza Pernigotti dai primi giorni di dicembre fino alla fine di gennaio 2024. La pista, completamente coperta (mt. 30×15), è una delle più grandi del Piemonte. Nello stesso periodo l’area di viale Saffi (angolo via Garibaldi) ospiterà il trenino lillipuziano, piccolo treno su rotaia con percorso illuminato dedicato ai bambini. A trasportare i visitatori nella magica atmosfera natalizia ci penseranno anche le suggestive luminarie, e il Presepe Monumentale di Natale Panaro che sarà allestito nella sede comunale di Palazzo Dellepiane. Fino al 10 dicembre, nella sede di via Girardengo 65, si potrà visitare la mostra “Presepi nel mondo” (orario 10,30-12,30 e 16,30-18,30) a cura del Gruppo di Volontariato Vincenziano “Ignis Ardens”. Confermato anche il concorso “Compra e vinci”, a cura del consorzio “Il Cuore di Novi”, con in palio buoni spesa e prodotti del territorio.

Sempre nel centro storico si terranno le iniziative organizzate dalla pro loco Parco Castello all’interno del locale di via Girardengo 16: sabato 2 e domenica 3 dicembre (dalle ore 16 alle 19) sono in programma i laboratori per bambini di “Babbo Natale e gli Elfi del Parco”, mentre venerdì 22 dicembre (dalle ore 16 alle 19) si terrà un concorso e una sfilata in costume dal titolo “Babbo Natale a modo mio”.

Infine, domenica 17 dicembre (dalle ore 16 alle 19) è in programma l’iniziativa “Camminiamo il Natale” organizzata dall’associazione Cammina Novi Asd.