Durante il periodo di svolgimento della tradizionale fiera di “Santa Caterina”, nel periodo dal 24 al 26 novembre 2023, la Polizia Municipale, come per le trascorse edizioni, ha garantito il corretto svolgimento della medesima.

Quest’anno, come disposto dalla Questura di Alessandria, la sicurezza è stata messa al centro delle priorità organizzative con personale esterno specializzato addetto alla sicurezza delle persone e formato per antincendio, primo soccorso ed a tutela di eventuali emergenze.

L’intero organico del personale di P.M. ha provveduto al presidio di tutti gli accessi della fiera e alle chiusure delle vie sulla vasta area commerciale di mq 5.500 nonché alla gestione e agevolazione della viabilità.

Dal 10 di novembre il personale di P.M. ha presenziato quotidianamente la zona adiacente il LUNA PARK, negli orari di maggior frequentazione, per la viabilità e l’incolumità dei pedoni.

Ai fini del corretto svolgimento della consueta manifestazione commerciale con la presenza di 208 banchi tra Via Roma, Via Girardengo, C.so R. Marenco, Viale A. Saffi, Via Cavallotti e Via Garibaldi, la Polizia Municipale, durante tutti i giorni di fiera, ha espletato i controlli necessari per garantire il rispetto delle attuali norme legislative in materia.

Dai controlli delle norme legislative in materia commerciale sono emerse alcune violazioni e altre per le quali sono ancora in corso indagini e accertamenti presso gli uffici competenti.

Al fine della sicurezza antincendio, puntuali controlli sono stati effettuati presso gli autobanchi che utilizzano impianti e bombole GPL per la cottura dei cibi.

Nella mattina del sabato 25 novembre si è data assistenza alla viabilità per la chiusura del tratto di Viale della Rimembranza di fronte alla chiesa di Sant’Antonio per la celebrazione della ricorrenza della “Virgo Fidelis” con esposizione di veicoli d’epoca dell’arma dei Carabinieri.

Nella giornata di sabato e domenica è stato effettuato servizio di controllo nella zona di esposizione dei trattori agricoli d’epoca e servizio di scorta per il corteo nelle vie limitrofe.

È stata garantita la chiusura e la vigilanza del tratto di C.so Marenco per l’esposizione delle auto.

Per le attività di cui sopra è stato preziosa la fattiva collaborazione delle associazioni di volontariato alle quali vanno i più sentiti ringraziamenti: Protezione Civile, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale della Polizia di Stato, Guardie Ecologiche e si ringrazia la C.R.I. per l’assistenza sanitaria con i loro presidi.