L’Istituto Comprensivo “Tortona B”, diretto dalla Prof.ssa Rita Piazza, ha dato lo scorso venerdì inizio ad un ciclo di incontri/dibattiti con partecipazione aperta e libera rivolti in maniera mirata al Personale Docente ed alle Famiglie.

Filo conduttore, il tema chiave dell’Educazione dei più giovani e di un loro sano stile di vita secondo differenti approcci e visioni.

Venerdì 27, è stato dunque il turno dell’Educazione ad un uso consapevole di Internet, dei Social Media e più in generale dei dispositivi digitali in un’epoca in cui proprio la Scuola sta affrontando un periodo di radicale cambiamento delle metodologie didattiche per favorire l’apprendimento.

Relatore dell’incontro è stato il Prof. Andrea Cartotto, Docente e Divulgatore nominato “Learning Hero 2021 per l’Italia” in occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione UNESCO, membro del Comitato Tecnico Scientifico di Fondazione Franchi ed ideatore del Progetto Nazionale di Educazione Civica Digitale “Il Galateo di Mister Internet” (https://bit.ly/galateointernet) rivolto ad adulti e ragazzi per utilizzare Internet ed i servizi Web con reale consapevolezza.

Davanti ad una platea di educatori e famiglie interessata ed attenta è nato un viaggio attraverso gli strumenti e servizi più graditi ed utilizzati dai minori – talvolta con leggerezza – presenti in Rete, cercando di farne comprendere potenzialità e limiti oltre a rimarcare il ruolo di supporto educativo e dialogo in capo ai genitori. Colonna portante dell’intero pomeriggio formativo il valore delle parole: quelle che vengono utilizzate verbalmente, quelle affidate alla Rete e ad una app di messaggistica, quelle che possono o non possono ferire evitando così sul nascere episodi potenziali di Cyberbullismo come declinato dalla Legge 71/2017.

Educarsi, appunto, per non nascondersi dietro la Rete.

Prossimo incontro il 9 novembre.