Giovedì 2/11 alle ore 21.00 Fiorella Mannoia e Danilo Rea in “luce“

Prosegue anche in autunno la magia dello straordinario live piano e voce che arriva nei teatri con la sua atmosfera intima e potente a lume di candela

Ha già collezionato sold out a ripetizione con oltre 30 date da nord a sud, ed ora la magia di “Luce”, lo straordinario live di Fiorella Mannoia e Danilo Rea, che ha conquistato il pubblico con la sua atmosfera intima e potente a lume di candela nelle location più suggestive di tutta Italia, farà tappa nei teatri con tanti nuovi appuntamenti.

Il consolidato sodalizio tra Mannoia e Rea si rinnova, dando vita ad un concerto unico, perfetto nella sua essenzialità: solo la voce di Fiorella, tra le più grandi cantautrici ed interpreti della canzone italiana, e il piano di Danilo, uno dei musicisti jazz più apprezzati del nostro paese e non solo, in grado di spaziare su qualunque repertorio con il suo estro e la sua sensibilità musicale.

Uno spettacolo unico ed emozionante in cui il repertorio e i successi di Fiorella e la melodia della canzone e l’improvvisazione jazz di Rea si incontrano in una perfetta alchimia sonora, in un live capace di incantare il pubblico con la sua intensità.

Prezzi di ingresso: platea – € 70,00 + € 9,00 prev. – € 60,00 + € 9,00 prev. – € 55,00 + € 8,00 prev – galleria € 55,00 + € 8,00 prev. – € 47,00+ € 7,00 prev. – € 40,00 + € 6,00 prev

Posti disponibili in tutti i settori

Venerdì 3 novembre ore 21.00 “PRENDETEVI LA LUNA” Conferenza-spettacolo con Paolo Crepet.

Paolo Crepet afferma “Incontro tanta gente, mi chiedo che cosa possono volere da me. Certamente una guida, una speranza, forse perfino una luce che accendo i cuori di giovani e meno giovani. C’è sete e fame di parole, di pensiero. Cercano un’eresia in un mondo codificato. Non posso che dire loro ciò che mi sono ripetuto per anni lungo il corso della mia vita: “prendetevi la luna”. Siate ambiziosi, cercate la vostra unicità. Bisogna avere la fronte alta e continuare a sognare. Il pericolo è nella bonaccia delle emozioni, nella rassegnazione, è in chi semina accidia e smarrimento come se fosse la regola del più aggiornato marketing dell’esistenza. Opporsi a tutto questo è il mio desiderio, la mia missione, la ragione per cui continuo a peregrinare nelle piazze e nei teatri. Cerco libertà, passione e coraggio. Il resto è noia.”

SPETTACOLO SOLD OUT

Info biglietteria 0184 506060 tutti i giorni dalle 17:00 alle 21:00

Biglietteria on line www.aristonsanremo.com o www.ticketone.it