Aromatica e Diano Marina saranno protagoniste ad Olioliva 2023 (Imperia, 3-5 novembre), la festa dell’olio nuovo, evento principale dell’autunno con un grande spazio espositivo realizzato nell’ambito del progetto Aromatica Off.

La manifestazione dianese che anche nel 2023 è cresciuta raccogliendo sempre maggiori consensi si sta già preparando per l’edizione 2024 (Diano Marina, 3-5 maggio) e la presenza a Olioliva è infatti solo la prima di una serie di azioni di promozione e di commercializzazione dell’evento e dell’intero Golfo Dianese che il Comune e Gestioni Municipali SpA stanno programmando.

In occasione di Olioliva, l’ospite di Aromatica sarà lo Chef Jorg Giubbani, del ristorante Orto by Jorg Giubbani dell’hotel Villa Edera & La Torretta a Moneglia (Ge), 1 stella sulla Guida Michelin Italia 2023, già interprete lo scorso maggio al ristorante Vignamare di Andora, stella verde Michelin – insieme al resident chef Giorgio Servetto – di una serata a 4 mani, primo appuntamento di Aromatica Off.

Giubbani è l’ideatore del concetto green di “nuova cucina ligure”, con cui declina un territorio e la sua ricchissima tradizione in una visione contemporanea e sostenibile. Una cucina che unisce l’amore per la tradizione e il territorio a un approccio verde e di autosostentamento: lo sguardo verso le sfide del futuro non può fare a meno del passato.

Sempre ad Olioliva e nell’ambito delle attività promozionali di Aromatica, lo stesso Giubbani sarà il protagonista del cooking show del mezzogiorno di sabato “Vialone Nano in…verde”.

Giubbani sarà invece venerdì nella sede Cooadi a San Bartolomeo al Mare per un corso-incontro gratuito (ore 15:00, prenotazione obbligatoria) riservato ai titolari e al personale di cucina dei ristoranti e delle strutture ricettive del Golfo Dianese. Il tema dell’appuntamento è “Le aromatiche e le erbe spontanee in cucina”.

“Anche quest’anno il Comune insieme alla partecipata GM è ad Olioliva – dichiara il Sindaco Cristiano Za Garibaldi – a promuovere non soltanto Aromatica ma anche le bellezze del territorio, con i suoi aromi e sapori unici. Siamo contenti di annunciare in questa occasione le date di Aromatica 2024, che ci proporrà diversi spunti innovativi, visto l’impegno che insieme stiamo dedicando a questo evento anche con il progetto Aromatica Off”.

“Con Aromatica Off abbiamo proposto al Comune una serie di iniziative per far sentire durante tutto l’anno il profumo di Aromatica – ribadisce l’Amministratore Unico di Gestioni Municipali SpA, Domenico Surace -. Non si tratta soltanto di presenziare ad eventi come Olioliva, ma anche di interagire con i migliori chef e esperti del settore per offrire ai nostri operatori la possibilità di uno scambio di idee e di proposte con visioni diverse, per contribuire al reciproco arricchimento personale e professionale; oppure di creare le condizioni per generare nuove forme di interesse e di collaborazione utili ad Aromatica, alla valorizzazione dei prodotti tipici e alla promozione turistica di Diano Marina e del Golfo Dianese”.

