“Anche la Banca d’Italia conferma il momento favorevole dell’economia ligure, malgrado le incertezze evidenziate dal quadro globale. L’attività economica regionale mostra segnali positivi in particolare nel turismo e nell’edilizia. Il settore industriale cresce sostenuto proprio dal comparto edile, dove si registra un incremento dell’8% delle ore lavorate. Il mercato turistico consolida una crescita del 4,1% spinta dalle presenze internazionali e in particolare dai flussi marittimi, con un aumento del quasi 70%. Il report evidenzia inoltre che nei primi sei mesi del 2023 le esportazioni liguri a prezzi correnti sono cresciute dell’8,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022: un aumento superiore a quello osservato in tutta Italia e soprattutto nel Nord Ovest”. Questo il commento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito ai dati dell’analisi congiunturale presentata questa mattina dalla Banca d’Italia.

“La redditività delle imprese liguri sta crescendo – prosegue Toti -, quattro quinti dichiarano che conseguiranno utili nel 2023 ed è inoltre confermato l’andamento favorevole del mercato del lavoro in Liguria con una crescita dell’occupazione che si mantiene al di sopra dei livelli pre-pandemici e una ulteriore riduzione del tasso di disoccupazione”.

