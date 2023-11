Via libera da parte della Giunta Comunale alla nomina dei nuovi componenti della Commissione Locale del Paesaggio della Città di Imperia. L’Amministrazione guidata dal Sindaco Claudio Scajola ha individuato i seguenti professionisti: Enrico Zelioli (dottore agronomo), Pietro Somà (ingegnere), Eleonora Secco (architetto) e Roberto Saluzzo (architetto). La Giunta si è riservata la possibilità della nomina di un eventuale quinto membro.

La Commissione Locale del Paesaggio della Città di Imperia è l’organo consultivo di supporto tecnico – scientifico per la gestione delle funzioni in materia di Paesaggio di competenza comunale nel rispetto delle attribuzioni previste dalla Legge. L’attività della Commissione si manifesta mediante l’espressione di pareri obbligatori sulle pratiche di propria competenza.

La partecipazione alla Commissione è gratuita. I membri restano in carica per un periodo di cinque anni e decadono in caso di cessazione del mandato elettorale dell’Amministrazione che li ha nominati. I componenti della Commissione per il Paesaggio decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità sopravvenuta successivamente alla loro nomina.