Pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Agente di Polizia Municipale – Area istruttori

Termine per la presentazione delle domande: entro le ore 12 del 17 novembre 2023

Per accedere alla domanda on line è necessario utilizzare SPID o CIE.

Per maggiori informazioni consultare la sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso