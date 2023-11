Grande concerto a Diano Castello.

Sabato 4 Novembre alle 21 presso la Parrocchia San Nicola da Bari di Diano Castello, la Corale

San Nicola da Bari diretta dal maestro Nicholas Tagliatini eseguirà il Requiem in Do minore

MH155 di Johann Michael Haydn.

Questa Messa Solenne per soli, coro ed orchestra è un vero capolavoro in campo contrappuntistico,

tanto da essere divenuta d’ispirazione a Wolfgang Amadeus Mozart per la composizione del suo

celeberrimo Requiem in re minore.

Al fianco della Corale il soprano Carola Marasco, il contralto Giulia Beatini, il tenore Mattia Pelosi

ed il basso Giuseppe Gerardi.

Ad accompagnare il concerto saranno Massimiliano Patetta e Luca Soi ai violini, Enrico Di Crosta

al violoncello, Roberto Bonazinga al contrabbasso, Paolo Gazzano all’organo, Mara Colombo alla

viola da gamba, Roberta Pregliasco al trombone e Olga Massa al fagotto.

Maestro concertatore e direttore sarà Nicholas Tagliatini.

L’ingresso alla serata è libero.

Evento organizzato dal Comune di Diano Castello

