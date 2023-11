Il rispetto delle religioni altrui presso certe persone non esiste. E’ questo che emerge vedendo le immagini delle Polizia di un marocchino che entra in chiesa e rompe le croci. Ovviamente è stato preso dalla Polizia e rimpatriato in Marocco, ovviamente in aereo pagato da noi, ma cosa si poteva fare altrimenti.

A tutti coloro che pensano che gli stranieri siano tutti buoni e si possano integrare con i nostri usi e costumi invitiamo a vedere il video. Le persone, a prescindere da razze o religioni (italiani compresi) sono tutte uguali: ci sono buoni e meno buon i e ci sono i fanatici che spaccano le croci e non meritano di stare nel nostro Paese.

Per chi volesse vedere il video ecco il link https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/1093c9d2-7fa5-11ee-a32b-736d736f6674