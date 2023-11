SABATO 11 NOVEMBRE

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Tortona: fino al 12 novembre presso il ridotto del teatro civico dalle 16 alle 19 “Pittori all’opera” È la mostra degli artisti appartenenti al Circolo di Pittura Vogherese, undici soci che presenteranno alcune loro preziose opere dai differenti stili e cromaticità che rispecchiano la personalità, la visione e il modo, nonché le varie tecniche di pittura: dipinti ad olio, acrilico, acquerelli. Il Circolo di pittura vogherese nasce nel 2012 con finalità di promozione artistica, culturale e sociale. Attraverso le proprie composizioni, i soci desiderano esprimere, suscitare e condividere emozioni, sentimenti, concetti in una sinergia d’intenti che possa accrescere la formazione artistica nel rispettivo divenire. L’associazione dialoga e collabora con le istituzioni, non solo per diffondere la cultura artistica, ma anche per promuovere artisti emergenti. Presidente del Circolo è il maestro pittore Marco Pianetta; Socio onorario il famoso pittore internazionale GERICO

Tortona: fino al 26 novembre presso la Biblioteca in via Ammiraglio Mirabello “Narrazione Materiche” di Manuela Serra e Sonia Delponte. Alla base del concept della mostra delle due artiste c’è il processo di manipolazione della materia e l’amore per la grafica: l’argilla che diventa terracotta, intrecciata con rame e metalli; i materiali di recupero assemblati, che assumono forme plastiche. Le tecniche e le materie usate convergono in un filo conduttore narrativo comune che percorre l’esistenza umana e ne scandisce le tappe. Orario 16-19.

Tortona: fino al 17 dicembre a palazzo Guidobono in piazza Arzano e al Museo Diocesano in via Seminario “Giani 200 a Tortona” Due mostre dedicate a Felice Giani che completeranno il progetto espositivo “Felice Giani 200” che l’Archivio Pittor Giani ha studiato per celebrare nel 2023 i duecento anni dalla scomparsa del pittore neoclassico nato a San Sebastiano Curone il 15 dicembre 1758 e scomparso a Roma il 10 gennaio 1823.ricostruzione dell’opera di Giani. Il Museo Diocesano di Tortona, nella mostra dal titolo FELICE GIANI PITTORE GIACOBINO E L’ESPERIENZA DEL SACRO esporrà una serie di opere di grande rilievo tra le quali il “Sogno di Papa Sisto III” in arrivo dal Museo Arcivescovile di Ravenna, la “Fede in gloria” in prestito dalla Pinacoteca comunale di Faenza ed altri capolavori che si affiancheranno alla “Madonna in trono con Bambino, San Bernardo e San Giovannino” facente parte del patrimonio stabile del museo creando un’ambientazione unica. Palazzo Guidobono ospiterà la mostra dal titolo FELICE GIANI IL NUOVO CLASSICISMO ETEROGENEO E PREROMANTICO che raccoglierà opere in arrivo dalle più prestigiose collezioni pubbliche e private d’Italia tra le quali vanno segnalati “Sansone tradito da Dalila” proveniente dal Complesso Monumentale della Pilotta di Parma, l’Aurora in arrivo da Palatium Vetus di Alessandria e molte altre. Importante sottolineare come i curatori Vincenzo Basiglio e Marcella Vitali siano riusciti ad ottenere un sostanzioso gruppo di opere di grande rilievo dal Fondo Piancastelli di Forlì che, grazie a Maurizio Tassani, concede per la prima volta un prestito così prestigioso e rilevante di opere mai uscite dai preziosi depositi dell’istituzione forlivese. ORARIO APERTURA Palazzo Guidobono e Museo Diocesano: sabato e domenica dalle 15:30 alle 19

DOMENICA 12 NOVEMBRE

Tortona: alle 19 in cattedrale concerto del Festival Perosiano

