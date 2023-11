La segnalazione arriva da un lettore che ci ha inviato le immagini che vedete e dalle quali si nota come alcuni manufatti in cemento si trovino sopraelevati rispetto al terreno e possono rappresentare un pericolo in caso di incidenti stradali.

Due sono accaduti negli ultimi mesi. La rotonda, a quanto pare, è stata realizzata già così dall’Anas. Non spetta a noi stabilire se sia regolare o meno e neppure verificare se, e nel caso, di chi sia la competenza ad intervenire: il nostro compito derivante dall’email giunta in redazione è quello di segnalare il fatto a tutti i lettori, fornendo quello che è il servizio che un quotidiano locale deve svolgere.