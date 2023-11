Anche quest’anno i Carabinieri della Compagnia di Sanremo hanno dato avvio al ciclo di incontri formativi con gli alunni delle scuole, partendo dai plessi dell’Istituto Comprensivo “Italo Calvino” di Sanremo.

Gli incontri sono inseriti nell’ambito delle iniziative di educazione alla legalità promosse dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e rivolte agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo e Secondo Grado.

Il primo incontro è stato quello con i ragazzi delle terze classi della Scuola Secondaria di Primo Grado di via Volta di Sanremo, dove circa cento ragazzi provenienti da quattro diverse Sezioni dell’Istituto hanno incontrato i militari dell’Arma, rivolgendo loro diversi quesiti su argomenti di interesse, rientranti nella sfera della cultura della legalità.

Bullismo, cyberbullismo, rudimenti del codice della strada e violenza di genere, sono alcuni degli argomenti che sono stati trattati, suscitando notevole interesse nei ragazzi che si accingono ad affrontare l’ultimo anno della scuola media.

Per i ragazzi delle primarie di via Volta e per quelli delle succursali di san Pietro e san Giacomo, gli incontri hanno avuto invece un taglio più ludico e leggero. Infatti, dopo un breve accenno ai comportamenti da tenere quando si va in bicicletta o si cammina lungo la strada o sulle ciclabili, agli alunni è stata mostrata l’autovettura Alfa Romeo Giulia in uso alla Sezione Radiomobile della Compagnia di Sanremo e ne sono stati illustrati i sistemi luminosi ed acustici, spiegando il funzionamento dei diversi apparati ed equipaggiamenti in dotazione ai Carabinieri che tutti i giorni prestano servizio nel territorio.