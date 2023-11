In occasione del 25 Novembre 2023 “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” l’ASL AL rinnova il suo impegno nell’ambito della Rete provinciale Antiviolenza per il contrasto alla violenza di genere e per l’accoglienza delle donne vittime di violenza e la collaborazione con il Centro Antiviolenza dell’Associazione me.dea attiva da molti anni sul territorio della provincia di Alessandria.

Nel 2021 e 2022, l’Amministrazione ASL AL insieme a me.dea – Centro antiviolenza e alle Amministrazioni Comunali di Alessandria, Acqui Terme, Casale, Ovada, Tortona e Valenza ha promosso l’istallazione di una “Panchina rossa”, simbolo del rifiuto della violenza nei confronti delle donne, antistante o in prossimità delle sedi dei principali Consultori Familiari, luoghi dedicati e frequentati dalle donne di ogni provenienza, a rappresentare la volontà da parte delle istituzioni sanitarie e locali di lottare contro la violenza e di “prendersi cura” delle donne.

Con l’Associazione APS me.dea – Centro antiviolenza, che da più di dieci anni collabora con i Consultori Familiari e con gli operatori socio-sanitari ASL AL con iniziative di formazione e di aggiornamento, nel corso del 2023 è stato attivato presso i Consultori ASL AL un progetto di implementazione del Percorso protetto consultoriale per la promozione della salute delle donne vittime di violenza e dei loro figli, finalizzato ad aumentare le capacità di accoglienza, ascolto e riconoscimento dei segnali di violenza per le donne che accedono ai servizi consultoriali.

Grazie a questo progetto, sostenuto dal finanziamento regionale PROGETTO PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE E DELLA PERSONA FINALIZZATO A FAVORIRE L’ACCESSO AI SERVIZI PSICOLOGICI, è stato possibile predisporre per gli operatori di tutte le equipe consultoriali incontri mensili di supervisione multiprofessionale condotti dalle operatrici dell’Associazione APS me.dea, con esperienza di attività nel Centro Antiviolenza di Alessandria e di Casale e nelle Case rifugio.

Dove chiedere aiuto

Se si è in una situazione di emergenza, è sempre bene contattare il numero 112 .

. Se si necessita di assistenza o informazioni è possibile contattare i Consultori ASL AL o il Centro Antiviolenza ai numeri: Consultorio di Alessandria tel.: 0131 307430, email: consultorioalessandria@aslal.it Consultorio di Valenza tel.: 0131 922801, email: consultorio.valenza@aslal.it Consultorio di Acqui Terme-Ovada tel.: 0144 777481, email: consultorio.acquiovada@aslal.it Consultorio di Casale M.to tel.: 0142 434956, email: consultorio.casale@aslal.it Consultorio di Novi Ligure tel.: 0143 332640, email: consultorio.novi@aslal.it Consultorio di Tortona tel.: 0131 865212, email: consultoriotortona@aslal.it

o il ai numeri:

Centro Antiviolenza me.dea: numero verde 800 098 981 email: me.deacontroviolenza@gmail.com

A livello nazionale per avere un aiuto o un consiglio è attivo il numero antiviolenza 1522. Il numero, gratuito è attivo 24 ore su 24, e risponde con operatrici specializzate alle richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

Dal sito (in varie lingue) è anche possibile utilizzare una chat: https://www.1522.eu/