SABATO 25 NOVEMBRE

Tortona: alle ore 17:30 in Sala Conferenze della Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” Ilaria Caprioglio presenta La Cultura del Rispetto

Tortona: alle ore 21 Teatro Civico Belves antropologia di donne con o senza zanne

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Tortona: fino al 26 novembre presso la Biblioteca civica in via Ammiraglio Mirabello dalle 16 alle 19 mostra di Sonia Delponte e Manuela Serra dal titolo “Sinergie d’arte Narrazioni Materiche” Alla base del concept della mostra delle due artiste c’è il processo di manipolazione della materia e l’amore per la grafica: l’argilla che diventa terracotta, intrecciata con rame e metalli; i materiali di recupero assemblati, che assumono forme plastiche. Le tecniche e le materie usate convergono in un filo conduttore narrativo comune che percorre l’esistenza umana e ne scandisce le tappe. I temi sono diversi: le stagioni della vita; lo scorrere del tempo e le stasi che il cammino impone, con le avanzate e le battute d’arresto; l’attaccamento alle radici, con l’amore per la storia e le tradizioni; lo sradicamento come condizione esistenziale, che comporta la ricerca di nuovi equilibri che inglobano i vecchi, che conducono a nuove esperienze. «Narrazioni Materiche» quindi é un progetto artistico che nasce da due percorsi artistici solo apparentemente distanti, perchè le due artiste si incontrano e si scelgono consapevolmente, creando “Sinergie d’Arte“.

Tortona: fino al 26 novembre presso la Biblioteca in via Ammiraglio Mirabello “Narrazione Materiche” di Manuela Serra e Sonia Delponte. Alla base del concept della mostra delle due artiste c’è il processo di manipolazione della materia e l’amore per la grafica: l’argilla che diventa terracotta, intrecciata con rame e metalli; i materiali di recupero assemblati, che assumono forme plastiche. Le tecniche e le materie usate convergono in un filo conduttore narrativo comune che percorre l’esistenza umana e ne scandisce le tappe. Orario 16-19.

Tortona: fino al 17 dicembre a palazzo Guidobono in piazza Arzano e al Museo Diocesano in via Seminario “Giani 200 a Tortona” Due mostre dedicate a Felice Giani che completeranno il progetto espositivo “Felice Giani 200” che l’Archivio Pittor Giani ha studiato per celebrare nel 2023 i duecento anni dalla scomparsa del pittore neoclassico nato a San Sebastiano Curone il 15 dicembre 1758 e scomparso a Roma il 10 gennaio 1823.ricostruzione dell’opera di Giani. Il Museo Diocesano di Tortona, nella mostra dal titolo FELICE GIANI PITTORE GIACOBINO E L’ESPERIENZA DEL SACRO esporrà una serie di opere di grande rilievo tra le quali il “Sogno di Papa Sisto III” in arrivo dal Museo Arcivescovile di Ravenna, la “Fede in gloria” in prestito dalla Pinacoteca comunale di Faenza ed altri capolavori che si affiancheranno alla “Madonna in trono con Bambino, San Bernardo e San Giovannino” facente parte del patrimonio stabile del museo creando un’ambientazione unica. Palazzo Guidobono ospiterà la mostra dal titolo FELICE GIANI IL NUOVO CLASSICISMO ETEROGENEO E PREROMANTICO che raccoglierà opere in arrivo dalle più prestigiose collezioni pubbliche e private d’Italia tra le quali vanno segnalati “Sansone tradito da Dalila” proveniente dal Complesso Monumentale della Pilotta di Parma, l’Aurora in arrivo da Palatium Vetus di Alessandria e molte altre. Importante sottolineare come i curatori Vincenzo Basiglio e Marcella Vitali siano riusciti ad ottenere un sostanzioso gruppo di opere di grande rilievo dal Fondo Piancastelli di Forlì che, grazie a Maurizio Tassani, concede per la prima volta un prestito così prestigioso e rilevante di opere mai uscite dai preziosi depositi dell’istituzione forlivese. ORARIO APERTURA Palazzo Guidobono e Museo Diocesano: sabato e domenica dalle 15:30 alle 19

Sale: in piazza S. Maria e via Roma dalle ore 14:30 alle 18:30 mercatino delle associazioni, congregazioni, cooperative sociali – organizza Amici Santa Maria con la collaborazione del Comune

DOMENICA 26 NOVEMBRE

Tortona: in via Emilia dalle 9 alle 18 Cantarà e Catanaj fiera delle anticaglie

CASTELNUOVO SCRIVIA FACCIAMO L’ABERO INSIEME realizzazione addobbi per gli alberi di Natale della piazza del paese • il laboratorio è gratuito e dedicato a tutti i bambini a partire dai 4 anni – per iscrizioni: Biblioteca “Pier Angelo Soldini” tel. 0131.826754 • e-mail biblioteca@comune.castelnuovoscrivia.al.it

San Sebastiano Curone: nel centro storico fiera dei tartufi bianchi d’Alba e neri – mercato prodotti enogastronomici e menù a tema