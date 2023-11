Per la Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle donne il Teatro Civico di Tortona propone lo spettacolo scritto e diretto dalla drammaturga tortonese Elena Forlino.

“La tematica delle donne, del femminicidio e della lotta al patriarcato è alla base di Belves, dove attraverso un’estetica tutta al femminile e un linguaggio tra l’aulico e l’irriverente, vanno in scena otto ritratti inediti di donne alle prese con la fragilità, la paura, il corpo, l’amore”.

(ed. Il Piccolo)

“Ho scritto per ognuna di loro un monologo che potesse risaltarne la personalità ma le cui parole potessero essere importanti per ogni donna, e si spera anche ogni uomo, all’ascolto…Ho anche cercato di stare più lontana possibile dagli stereotipi della donna rappresentata sempre e solo come vittima, concentrandomi più sulle volte che la diventa quando prova ad esprimere tutta sé stessa e il mondo non è ancora pronto ad accettare la nostra espressione più ferale…”

(Elena Forlino)

ORARIO SPETTACOLO

inizio ore 21

INGRESSO (devoluto in beneficenza)

prevendita biglietti € 10 presso la biglietteria del Teatro Civico dal martedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 19 (tel. 0131.864488)