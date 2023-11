Domenica – a partire dalle 16:30 – concerto in piazza e cioccolata calda, aspettando l’accensione delle luminarie natalizie prevista intorno alle 18:00.

Tutto pronto per l’inaugurazione delle festività natalizie 2023/24 con l’accensione delle luminarie in programma domenica 3 dicembre in piazza Martiri della Libertà. Sono cominciate anche le operazioni di allestimento dell’albero di Natale posizionato davanti al palazzo comunale, che verranno ultimate entro domenica, in tempo per l’accensione delle ore 18:00. A scaldare gli animi, diffondendo una calorosa atmosfera natalizia, penseranno la Banda Musicale città di Diano Marina, in concerto a partire dalle 16:30, e l’associazione Arcadia, che preparerà cioccolata calda per tutti i presenti.

In occasione di questo significativo momento di condivisione cittadina, saranno presenti il Sindaco di Diano Marina, l’Amministrazione comunale e gli alunni delle scuole dell’Istituto Comprensivo di Diano Marina, invitati a partecipare con le loro famiglie insieme a tutta la cittadinanza. “Non vediamo l’ora di poter accendere i riflettori sul Natale dianese” dichiara il Sindaco Cristiano Za Garibaldi. “Tutti i cittadini sono invitati a prender parte all’accensione delle luminarie con la quale diamo inizio alle festività natalizie 2023/24, nella speranza che portino salute e lavoro a tutti i dianesi”. Confermato il mercatino dell’artigianato a cura dell’associazione La Luna, che domenica 3 dicembre si terrà eccezionalmente in via Petrarca e in via Santa Caterina.

Anche quest’anno le luminarie caratterizzeranno il centro cittadino per tutte le Festività, insieme alla musica natalizia in filodiffusione. Le più conosciute e apprezzate canzoni di Natale faranno da sottofondo alle passeggiate in centro dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30 mentre i soggetti luminosi in piazza del Comune faranno da sfondo per foto e selfie a tema. Nei prossimi giorni verrà condiviso il programma delle Festività natalizie.