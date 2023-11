A San Bartolomeo al Mare proseguono gli interventi propedeutici alla realizzazione della ciclovia. Mentre sull’ex sedime ferroviario sono iniziati gli scavi per il posizionamento dei tubi per il nuovo acquedotto Roja-bis e per l’allaccio fognario al depuratore di Imperia, sul nuovo ponte su via Roma è già stato posizionato il tubo a monte e in questi giorni toccherà a quello a valle. “Ci sono ancora da fare le rifiniture, cordoli, soletta, guaina e bitume – spiega Davide Salerno, Assessore ai lavori pubblici – e poi le terre armate sulle due rampe che portano al ponte. Sono lavori che verranno terminati a gennaio. Per quanto riguarda i lavori sugli ex sedimi, sono stati fondamentali gli interventi dell’Amministrazione con il supporto determinante di Regione Liguria per sbloccare il finanziamento di 1.705.000 euro. Con questo doppio tubo non avremo solo l’acqua, ma verrà finalmente terminato anche l’intervento di collettamento che potrà quindi consentire a San Bartolomeo al Mare di fregiarsi della Bandiera Blu. Ora è solo questione di tempi tecnici e di lavorazione”.

