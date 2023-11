Da lunedì 6 novembre, per 6 giorni lavorativi, ANAS interverrà sulla Strada Statale n. 10 per la riqualificazione del fondo stradale.

Il tratto interessato dai lavori è quello compreso tra la rotatoria viabile presso il Cimitero del Sobborgo di Spinetta Marengo e la rotatoria viabile presso la Pederbona.

Relativamente alla viabilità, per coloro che si dirigono verso la Città di Alessandria, vi sarà il restringimento da due ad una sola carreggiata percorribile.

Non vi saranno invece modifiche per coloro che, in uscita da Alessandria, percorreranno la SS 10 con direzione Tortona/Novi Ligure o Castelceriolo.