Alessandria ricorda le vittime dell’alluvione che il 6 novembre 1994 colpì il centro cittadino e le zone degli Orti, dell’Osterietta, di Astuti, di San Michele così come altre zone periferiche della Città.

Lo fa, nel XXIX anniversario di quei tragici eventi, con un programma di momenti commemorativi di carattere istituzionale che si svolgeranno nella mattinata di lunedì 6 novembre 2023.

Il senso di tale ricordo è la sincera conferma dell’impegno che si rinnova ogni anno in questa circostanza: quello di tutti gli Alessandrini e delle loro Istituzioni per operare – ognuno per la propria parte – al fine di garantire la sicurezza della Città.

E come in quei giorni di ventinove anni fa Alessandria visse le ore del dramma, nelle ore e giorni successivi al 6 novembre ci fu tuttavia anche una formidabile testimonianza di generosità da parte di tantissime persone e di Volontari giunti da tutta Italia: una presenza straordinaria che è stata anche riportata dalle parole della lapide posta nel 2019 presso la Chiesa del Sobborgo di San Michele:

A tutti i Volontari che giunsero in questi luoghi dopo l’alluvione del fiume Tanaro del 1994.

Veri Angeli, portarono aiuto e speranza. I loro volti e i loro gesti resteranno per sempre nel nostro ricordo.

Di seguito l’articolazione dei momenti commemorativi in programma ad Alessandria il prossimo 6 novembre:

ore 10.30: Celebrazione eucaristica in suffragio delle vittime dell’Alluvione

Duomo di Alessandria (piazza Giovanni XXIII)

La Celebrazione sarà officiata da S. E. mons. Guido Gallese, Vescovo di Alessandria, alla presenza delle Autorità delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e della Cittadinanza.

Saranno presenti i Gonfaloni del Comune e della Provincia di Alessandria (Medaglia d’oro al V.M.).

ore 11.45: Deposizione di una Corona d’Alloro al Monumento alle Vittime dell’Alluvione

parco Carrà (intersezione tra viale Milite Ignoto e viale Teresa Michel) di Alessandria

Saranno presenti i Gonfaloni del Comune e della Provincia di Alessandria (Medaglia d’oro al V.M.).

Alla cerimonia sono invitati, oltre alle Autorità Civili, le Rappresentanze delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Volontari della Protezione Civile, della Croce Rossa, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e la Cittadinanza.

ore 12.15: Deposizione di una Corona d’Alloro alla Lapide in ricordo delle Vittime dell’Alluvione del Sobborgo di San Michele – Chiesa Parrocchiale (via Remotti – San Michele, Alessandria)

Saranno presenti i Gonfaloni del Comune e della Provincia di Alessandria (Medaglia d’oro al V.M.).

Alla cerimonia sono invitati, oltre alle Autorità, il Parroco di San Michele, le Rappresentanze delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Volontari della Protezione Civile, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e la Cittadinanza.