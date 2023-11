Elena Carrea è una dei circa 200 under30 che hanno aderito al progetto YPSE-Young People for Sustainable Economy, co-finanziato dall’Unione Europa (Erasmus+ Program) e avente come partner produttori di COMES di grande esperienza come Earth Net Foundation/Green Net Cooperative in Thailandia, Meru Herbs in Kenya, Cooperativa Agraria Norandino in Perù, tutte organizzazioni che lavorano coinvolgendo i giovani in qualità di produttori, operatori di sostegno della comunità, volontari.

Capofila del progetto Altromercato – principale realtà di Commercio Equo e Solidale italiana e tra le più grandi al mondo, un progetto nato dalla volontà di sostenere motivazione e competenza dei giovani coinvolti nel Commercio Equo e Solidale, produrre idee e strumenti utili a comunicare meglio con loro e coinvolgerli e stimolare innovazione nei partner e nel settore.

“Questo progetto è riuscito a dare alla mia passione per il commercio equo quel respiro internazionale che desideravo da sempre. Credo che il progetto YPSE abbia una caratteristica tanto innovativa quanto fondamentale: porre sullo stesso piano produttori e importatori e da ciò partire per far parlare i giovani con i giovani in un dialogo diretto ed efficace” afferma Elena Carrea partecipante del progetto YPSE “L’esperienza in Thailandia mi ha lasciato molto soprattutto dal punto di vista umano, mi sono resa conto di quanto il dialogo sia alla base di qualsiasi relazione interculturale e di quanto sia necessario mettersi nei panni degli altri per comprendere a pieno i problemi e cercarne le soluzioni, anche in un contesto come quello del commercio equo in cui è molto complicato per noi, importatori, comprendere a pieno le difficoltà di coloro che producono. Questo progetto è stato per me una finestra sul mondo del commercio equo e della cooperazione. Mi ha permesso di conoscere luoghi e persone magnifiche e per questo sarò sempre grata ad Altromercato.”

“Siamo orgogliosi di essere stati capofila del progetto YPSE-Young People for Sustainable Economy perché è importante ripartire dai giovani di oggi per rafforzare il dialogo con le nuove generazioni che sono ormai le vere voci del futuro sostenibile” afferma Alessandro Franceschini, Presidente di Altromercato. “Il progetto è stato un gran successo perché ha visto giovani di diversi paesi conoscersi, incontrarsi con grande entusiasmo e scambiarsi idee legate allo sviluppo dell’economia sostenibile per generare un futuro più equo e sostenibile per tutti noi”.

Il progetto è partito il 1 Ottobre 2021 e si è concluso a fine settembre 2023 portando alla realizzazione delle Linee Guida, destinate alle organizzazioni COMES, un Manuale digitale, per coinvolgere i giovani sui temi del Consumo Responsabile e un Video dedicato al Consumo Responsabile ed all’Economia Sostenibile.

L’attività centrale di questo percorso è stata costituita dalle riflessioni e proposte emerse dai 4 gruppi di giovani attivati dai partner YPSE, e dai 4 incontri internazionali*, svoltisi in Kenya, Perù, Italia, Thailandia, per complessive 16 giornate di formazione (oltre a numerosi altri incontri con organizzazioni locali di Commercio Equo ed a ulteriori scambi tra un incontro e l’altro),ai quali hanno partecipato complessivamente un’ottantina di giovani. I risultati di ogni incontro sono stati condivisi tra tutti i giovani coinvolti dal progetto, alimentando il lavoro dell’incontro successivo.

*In parte svolti da remoto

