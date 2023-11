Dal 19 al 25 novembre 2023, a Tortona, Pontecurone e Casei Gerola si celebrerà la Settimana della Famiglia Carismatica Orionina. Scopo di questi eventi sarà quello di far crescere la consapevolezza ai membri di appartenere a una grande Famiglia e promuovere a tutti la conoscenza della vocazione specifica dei vari rami che la compongono. Le realtà orionine di Tortona, Pontecurone e Casei Gerola si riuniranno per vivere insieme questi momenti che prevedono diversi appuntamenti ai quali sono invitati a prendervi parte non solo coloro che appartengono alla Famiglia Orionina ma anche tutti coloro che in vario modo vivono questo carisma e a tutti i fedeli che frequentano questi luoghi.

Al fine di vivere e organizzare meglio questa settimana, è stata creata una equipe composta dai vari membri della Famiglia che saranno presenti nei vari momenti celebrativi per offrire una testimonianza ed una conoscenza della Congregazione.

Domenica 19 novembre l’apertura della Settimana inizierà con due celebrazioni Eucaristiche, alle ore 8.30 nel Santuario “Madonna delle Grazie” di Casei Gerola presieduta dal rettore don Pietro Bezzi e alle ore 10.00 nella Collegiata di “Santa Maria Assunta” in Pontecurone presieduta dal parroco don Loris Giacomelli.

Lunedì 20, solennità della Madonna della Divina Provvidenza patrona della Congregazione, alle ore 18.00 nella Chiesa di San Michele in Tortona don Sesto Falchetti presiederà la Santa Messa ed al termine verrà proclamato l’atto di affidamento davanti alla Statuetta della Madonna nella Cappellina del Paterno.

Martedì 21, presso la Scuola materna “Sacro Cuore” di Tortona alle ore 9.30 i bambini vivranno un momento ricreativo e formativo guidato da don Loris Giacomelli.

Mercoledì 22, al Piccolo Cottolengo di Tortona alle ore 16.30 recita del Santo Rosario meditando i Santi di Famiglia.

Giovedì 23, giornata eucaristica. Alle ore 17.00 nella Casa Madre delle PSMC di Tortona e a Pontecurone nella Chiesa di San Giovanni Battista alle ore 17.00 e alle ore 21.00 Adorazione Eucaristica con le vocazioni della Famiglia orionina.

Venerdì 24, al Centro “Mater Dei” di Tortona alle ore 10.30 Santa Messa con gli ospiti, mentre nel pomeriggio alle ore 16.30 presso la Casa di Riposo di Pontecurone si pregherà davanti a Gesù Eucaristia con gli ospiti.

Alla sera, in Oratorio a Tortona alle ore 20.45 si terrà un incontro formativo per tutte le famiglie della parrocchia e ai i fedeli per “conoscere la Famiglia Carismatica Orionina”, interverranno il parroco don Renzo Vanoi, la superiora provinciale Sr. M. Gemma Monceri e Marta Cassano del movimento laicale.

Sabato 25, chiusura della settimana carismatica orionina che si terrà a Tortona. Alle ore 15.30 presso il Piccolo Cottolengo l’incontro con le famiglie dei bambini e alle ore 17.00 al Santuario “Madonna della Guardia” il rettore don Renzo Vanoi presiederà la solenne concelebrazione che si concluderà davanti all’urna di Don Orione.

Durante la settimana sia per i bambini del catechismo sia per i dipendenti della nostre case saranno organizzati momenti di conoscenza e di formazione sulla Famiglia Carismatica Orionina.

A tutti l’invito nel prendere parte a questi momenti di preghiera e di conoscenza per sentirsi sempre più figli e figlie spirituali di Don Orione che in questa sua terra tortonese è nato ed ha posto il centro della sua Congregazione che ancora oggi nel suo nome vuole essere nel mondo un ‘faro di fede di civiltà’.

Fabio Mogni