Sabato 2 dicembre, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità presso la Biblioteca Civica di Imperia in Piazza E. De Amicis 7 l’evento finale del progetto “Cittadini Cre-Attivi, cofinanziato dall’Unione Europea – programma operativo del Fondo Sociale Europeo Liguria 2014-2020, Asse 2 – Inclusione e lotta alla povertà – capofila Anffas Onlus Imperia, partners: Help Imperia, Spes Ventimiglia, Integrabili Sanremo e Associazione Centro Ascolto Caritas di Sanremo

Il programma:

ore 9.30Saluti di Fiorenzo Marino, presidente di ANFFAS Onlus Imperia, capofila del partenariato Cittadini Cre-Attivi

Saluti delle autorità:Claudio Scajola, sindaco di ImperiaLaura Gandolfo assessore ai Servizi Sociali del Comune di Imperia

ore 10.00 Il progetto Cittadini Cre-Attivi a cura di Martina Angelini responsabile della progettazione di Anffas Onlus Imperia

ore 10.10

Le esperienze delle associazioni partner Gabriele Manitto e Greta Morabito Associazione Centro Ascolto Caritas SanremoCristina Tealdi Help OdvAlessandra Mamino,Polisportiva Dilettantistica IntegrabiliMatteo Lupi SPES Aps

ore 10.30 La sfida dell’ “Autorappresentanza” – Il percorso a cura di Luana Pancaldo,facilitatrice del gruppoConsegna della fascia di sindaco per un giorno da parte di Claudio Scajola al leader del gruppo Intervento del leader del gruppo di “Autorappresentanza” Giuseppe Foraci

ore 11.15Fiorenzo Marino presidente di Anffas Onlus Imperia festeggia insieme ai ragazzi e le ragazze, alle loro famiglie, ai volontari e agli operatori i primi 30 anni dell’associazione

segue

Brindisi con sorpresa