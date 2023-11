La presentazione ufficiale di “Natale in Città. Benvenuti” – l’insieme delle iniziative ed eventi che animeranno Alessandria nel periodo Natalizio 2023 – è stata affidata alla conferenza stampa odierna, in Sala Giunta del Palazzo Comunale, alla presenza della Vicesindaca, Marica Barrera, dell’Assessore al Commercio e Mercati, Giovanni Berrone e di molti rappresentanti dei Soggetti pubblici e privati coinvolti nel sostegno e dell’organizzazione del programma.

Si tratta di un progetto particolarmente ambizioso che si articola in una molteplicità di proposte: dopo il “preludio” con l’avvenuta accensione delle luminarie per le vie cittadine lo scorso fine settimana, il calendario prevede un susseguirsi serrato di eventi fino a sabato 23 dicembre, con alcuni significativi prolungamenti anche nel 2024.

L’Amministrazione Comunale ha individuato quest’anno un preciso filo conduttore per ispirare la declinazione delle singole iniziative in programma: un filo conduttore che si precisa in cinque ambiti tematici – le Bambine e i Bambini, la Musica, la Cultura, il Commercio, la Luce – che stanno particolarmente a cuore alla Giunta guidata da Giorgio Abonante e che caratterizzano l’orientamento complessivo delle scelte politico-amministrative perseguite da Palazzo Comunale per l’edizione 2023 del “Natale Alessandrino”.

Un calendario e un programma anche quest’anno molto atteso dalla Comunità locale e da coloro che, per l’occasione, come già negli anni scorsi, raggiungeranno la Città per immergersi nel suggestivo clima pre-natalizio, nelle atmosfere e nelle animazioni di un centro urbano vestito a festa, nelle proposte culturali di prim’ordine – basti citare, ad esempio, la mostra al Museo Civico di Palazzo Cuttica dedicata a Guido Crepax e alle sue “battaglie di carta” incentrate su Napoleone…– e, non da ultimo, per apprezzare le interessanti offerte proposte dagli operatori commerciali e dalle Botteghe Storiche di Alessandria.

Tra le tante suggestioni di questo articolato programma, quale elemento in grado di valorizzare complessivamente i cinque ambiti tematici sopra richiamati, l’Amministrazione Comunale ha deciso di puntare alla collocazione di cinque “Archi luminosi” posizionati in luoghi significativi della Città: via Milano, piazza Santo Stefano, via dei Martiri, via San Lorenzo e corso Roma.

«Con questi speciali Archi pieni di luce – hanno sottolineato la Vicesindaca Marica Barrera e l’Assessore Giovanni Berrone – Alessandria desidera augurare il “Buon Natale” e “Felice Anno Nuovo” invitando cittadini e turisti a varcarli, per vivere un’esperienza che sia come quella di chi sente la bellezza, la curiosità e il desiderio di “guardare oltre”. Oltrepassarli significa far tesoro di tutto ciò che ha caratterizzato la nostra vita nel 2023 e provare a guardare con fiducia ciò che ci attende: per ciascuna, per ciascuno, per l’intera Comunità».

Tre, in particolare, sono le peculiarità di questi Archi luminosi.

La prima è che verranno inaugurati il 13 dicembre: una data non casuale, ossia quella della Festa di Santa Lucia, tanto cara agli Alessandrini sia per il riferimento al tradizionale dolce del “lacabon”, sia perché – sempre in tema di “tradizioni” – il proverbio associa Santa Lucia (il cui nome significa luce, dal latino lux) al “giorno più corto che ci sia”, ossia all’antico convincimento che fosse proprio questo il giorno del solstizio d’inverno. Proprio per questo l’attesa simbolica della “luce” sarà suggestivamente interpretata dall’accensione ad Alessandria di questi cinque Archi.

La seconda peculiarità è quella di sottolineare, all’interno del fitto calendario del “Natale Alessandrino”, un momento particolarmente importante. È il momento (quello del 13 dicembre) che segna il tratto finale dei giorni che anticipano il Natale e la fine dell’Anno: quello in cui tutti possono cogliere ancora di più il senso dell’attesa, per ciascuno e per l’intera Comunità, reso ancora più solenne dall’accensione anche del grande Albero davanti alla facciata del Palazzo Comunale che – insieme agli altri Alberi di Natale naturali illuminati nel centro cittadino, al “Cristo” e a Spinetta Marengo, unitamente alla “Baita di Babbo Natale” e alla giostra carousel con i cavallini in Piazzetta della Lega – concorre a donare un’atmosfera veramente suggestiva alle imminenti Festività ad Alessandria.

Un’ulteriore elemento peculiare di questi cinque Archi luminosi è infine quello di veicolare, mediante la possibilità di inquadrare e scaricare un QRCode, l’insieme delle proposte di iniziative ed eventi – distinti per tipologia tematica, di utenti e interessi – e anche riportanti alcuni aspetti legati alle specificità di Alessandria, della sua storia, dei suoi monumenti e del suo territorio.

Avremo dunque l’Arco luminoso (in via Milano) con il programma dedicato alle bambine e ai bambini, quello (in piazza Santo Stefano) con l’elenco degli eventi musicali, quello (in via dei Martiri) con le proposte culturali, quello (in via San Lorenzo) con le iniziative degli operatori del settore commercio e infine quello (in corso Roma) dedicato al tema della “luce” e del significato di un’Alessandria che intende essere sempre più luminosa, serena, ottimistica, accogliente e attraente per ogni persona, a tutte le età.

Di seguito, si riporta il programma generale delle iniziative che – oltre ai Settori, Direzioni e Servizi dell’Amministrazione Comunale, alla Biblioteca Civica “Francesca Calvo”, all’ASM Costruire Insieme – vede coinvolti sia nel sostegno che della diretta organizzazione del programma molteplici Soggetti: gruppo Amag, Paglieri SpA, Astrua, Pico Maccario, i Commercianti alessandrini (per l’iniziativa “I Nastri Rossi” che coinvolge più di 400 studenti delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie, oltre che per l’accensione delle luminarie), Associazione ConfCommercio, Associazione Confesercenti, Consorzio Pro-Com, Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo, Associazione Europista, Proloco Fraschetta, Commercianti di Spinetta Marengo, Istituto Comprensivo G. Caretta, Lions Club Alessandria Host, Lions Club Alessandria Cittadella AssiBar, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria-Palazzo del Governatore, Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali dell’Alessandrino, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, Diocesi di Alessandria, Teatro Alessandrino, Teatro Ambra, Associazione SpazioIdea OdV, ANMIL, ANCE, Associazione S.I.E.-Solidarietà internazionale ed emergenze OdV, Compagnia Teatrale “Stregatti”, “Teatro del Rimbalzo” di Ombretta Zaglio, coro “The Joy Gospel Singer”, ensemble “Dream Gospel Voices”, coro “Le note sui registri”, Coro Alpini Valtanaro, Cappella Musicale Servitana di San Carlo Torino, Banda Civica “G. Cantone” di Alessandria, Orchestra Sinfonica del Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria, “Bandarotta Fraudolenta”, ANA-Gruppo Alpini “Domenico Arnoldi” di Alessandria, Radio Gold, Ospedale Infantile “Cesare Arrigo”-ASO Alessandria, F.I.L.-Fondazione Italiana Linfomi, A.I.L.-Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, Salva una Vita-Onlus, UNICEF-Comitato provinciale di Alessandria.