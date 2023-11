La Senatrice a vita Elena Cattaneo, saggista, ricercatrice e docente universitaria, ha ricevuto il Gran Trofeo alla Saggistica, Premio Letterario internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria. Lo hanno consegnato il Magnifico Rettore dell’Università di Genova Prof. Federico Delfino e il questore della Provincia di Imperia dott. Giuseppe Felice Peritore, componenti del Comitato d’Onore del Premio con i giurati dott. Marco Mauro, Paola Monzardo Semeria e il presidente di Giuria dott. Matteo Moraglia. Hanno dialogato con la senatrice il dott. Alberto Guglielmi Manzoni, saggista e conferenziere e Marzia Taruffi.

Questa la motivazione del Premio.

Gran Trofeo alla Saggistica Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria Alla senatrice Elena Cattaneo

per l’opera “ Armati di scienza”

Per aver saputo propugnare, in qualità di ricercatrice e di Senatrice a vita della Repubblica un codice etico, basato sulla conoscenza per una società evoluta e pacifica.

Il Sapere diventa unica arma per concretizzare l’agire etico in un metodo rigoroso al servizio della collettività, nell’aspirazione ad una società più giusta e quindi più libera

Anche il rapporto tra politica e scienza diventa basilare, una sfida continua di chi persevera per il diritto corale ad una dimensione più autentica dell’esistenza.

Armati di Scienza è un monito che non ha tempo, un baluardo “al sonno della ragione” l’impegno civile e la voglia di sapere non arretrano, continuando a raccontare e a raccontarsi, costruendo così brandelli di futuro. “

Elena Cattaneo è professore ordinario di Farmacologia all’Università di Milano. È nota per gli studi sulla Còrea di Huntington, sulla quale lavora con l’obiettivo di rallentarne il decorso o bloccarne l’insorgenza. Il 30 agosto 2013 è stata nominata Senatrice a vita dal Presidente Giorgio Napolitano.

“Armarsi di scienza, competere con le armi della conoscenza, non significa abbracciare una religione né deificare lo scienziato, anzi è vero l’opposto. Non vi sono dogmi né verità che, in determinate condizioni, non possano e debbano essere messi in discussione, non c’è l’esperto le cui affermazioni, in forza di un malinteso senso di autorità, non debbano essere verificate e provate. Semplicemente significa riconoscere in un metodo-quello scientifico, sperimentale, trasparente e ripetibile-la modalità regina per produrre mattoni di conoscenza con cu edificare le nostre società. Solo con questi piccoli mattoni, uno dopo l’altro, verificata la solidità di ciascuno si può crescere e costruire insieme un futuro migliore.” ( Sen. Prof.ssa Elena Cattaneo).

