Si è svolto ieri sera, martedì 28 novembre, il Consiglio Comunale a Tortona

1) nessuna comunicazione da parte del Presidente Giovanni Ferrari Cuniolo;

2) approvati i verbali delle sedute precedenti;

3) approvata all’unanimità la modifica ad un articolo del regolamento comunale di tutela animali illustrato dal Vicesindaco Fabio Morreale: viene introdotto l’obbligo per i conduttori di cani di avere con se acqua o altri liquidi per la pulizia dalle deiezioni canine su strade e marciapiedi. Un’aggiunta già presente negli analoghi regolamenti di altre città.

4) Sempre il Vicesindaco ha illustrato la delibera relativa alla presa in carico di opere di urbanizzazione primaria in zona industriale D4E, cioè l’area logistica di recente costruzione fra la strada provinciale per Sale e strada Cabannoni; la delibera è stata approvata con i voti della maggioranza, astenuta l’opposizione;

5) Ancora il Vicesindaco per la consueta verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie che rimangono invariate rispetto all’anno scorso, mentre il prezzo di cessione viene adeguato all’aumento ISTAT dello 0,7% per il 2023 che porta a 56,63 euro a mq il valore per la cessione di aree in diritto di proprietà e a 50,97 euro a mq il valore per la cessione delle aree in diritto di superficie. Delibera approvata all’unanimità;

6) lo stralcio del DUP 2023-25 riguardava l’aggiornamento del piano triennale dei lavori pubblici e dei dati finanziari relativi all’ultima variazione del bilancio di previsione 23-25. Approvato con i voti della maggioranza, contraria l’opposizione;

7) la mozione presentata dal Consigliere Giuseppe Cuniolo è stata bocciata dai voti contrari della maggioranza, favorevole l’opposizione, dopo la richiesta della Giunta di ritirare la mozione perchè fosse discussa in una Commissione congiunta Lavori Pubblici e Ambiente, richiesta declinata dal Consigliere Cuniolo;

8) ritirata invece la seconda mozione (allego testo), illustrata dal primo firmatario Consigliere Giovanni Castagnello, relativa ai lavori alla palestra “Coppi”, prendendo atto che l’intervento è già stato finanziato e inserito nel piano triennale dei Lavori Pubblici.