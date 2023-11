E’ il locale per i giovani ma non solo per loro, e visto il successo sempre più crescente, il titolare, Daniele Sciarabba, ha messo mano al portafogli e con grosso sacrificio ha deciso di ampliarsi per accontentare la clientela sempre più crescente, offrendo più spazi non solo per degustare Yogurt e altre specialità della casa per ritrovarsi a scambiare due chiacchiere in un locale nuovo e rinnovato.

Ci riferiamo ovviamente a Yocrì che da piazza Malaspina nei giorni scorsi si è trasferito in via Emilia, davanti a piazza Gavino Lugano, più in centro e in un locale che ché più del doppio offrendo al clienti 120 mq di spazio a loro disposizione.

Di seguito alcune immagini del nuovo locale.