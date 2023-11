In occasione della festa delle Forze Armate, torna l’appuntamento dell’ormai consolidato allestimento di due vetrine espositive, presso il negozio di abbigliamento “Eddicott” di via Roma, in cui vengono messi in mostra cimeli e uniformi storiche dell’Arma dei Reali Carabinieri e del Regio Esercito. Nella circostanza, in una vetrina saranno presenti uniformi dello Squadrone Carabinieri del Re e dei Corazzieri dall’inizio secolo fino agli anni 30; mentre nell’altra un’uniforme da Tenente Generale anno 1867, una da Tenente in abito di Grande Uniforme mod. 1890 e infine una da Colonnello Comandante in uniforme ordinaria con Specer anno 1900. Sullo sfondo, si potranno ammirare alcuni manichini rappresentanti Ufficiali dei Reali Carabinieri delle campagne coloniali della Guerra di Libia.