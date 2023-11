Appuntamento con la grande musica da non perdere quello di venerdì 10 novembre alle ore 21.00 , presso il teatro Alessandrino di Alessandria . Il concerto ha il titolo OMAGGIO A ENNIO MORRICONE ed è dedicato al premio Oscar Ennio Morricone recentemente scomparso (l’ambita statuetta gli è stata conferita nel 2016 per la miglior colonna sonora del film di Quentin Tarantino “The Hateful 8”).

Sarà una serata dal sapore particolare, infatti il 10 novembre è il compleanno doi Ennio Morricone, che avrebbe compito 95 anni. E’ facilmente intuibile come il programma sarà incentrato sulle più belle colonne sonore scritte dal grande compositore romano, dagli esordi con Sergio Leone (1964, “Per un pugno di dollari”) fino alle più recenti collaborazioni con Tornatore, Joffè e Tarantino. Protagonista strumentale del concerto sara’ il prestigioso Ensemble LE MUSE, che ha avuto l’onore di rappresentare l’eccellenza musicale italiana nel luglio scorso nell’inaugurazione del semestre di presidenza italiana presso l’UE con 2 indimenticati concerti ad Ankara e Istanbul. Da segnalare l’ottenimento per questo progetto dell’Alto Patronato della Repubblica Italiana (con l’esecuzione del programma in festival cinematografici a Bangkok, Rabat, Los Angeles, San Francisco, Toronto…)

Ospite musicale della serata sarà la suadente voce di Angelica Depaoli, che ci farà rivivere le magiche atmosfere di quelle pellicole che hanno segnato la storia della cinematografia italiana. Siederà al pianoforte l’ideatore e creatore delle MUSE, il maestro Andrea Albertini. Ecco allora che si ascolteranno particolarissime rielaborazioni dei più famosi brani che hanno “dipinto” gli spaghetti western di Leone (C’era una volta il west, Il Buono il brutto e il cattivo, Giù la testa….) , le magiche atmosfere di Mission , le tinte più moderne di Malena, Nuovo cinema Paradiso,….Ascolteremo anche un Morricone che forse non ci aspettavamo , e cioè il Morricone autore di indimenticate canzoni come Se Telefonando (portata al successo da Mina) e Here’s to you (cantata da Joan Baez) . Parallelamente alla esecuzione delle colonne sonore assisteremo alla proiezione simultanea delle immagini dei vari film di Leone, Tornatore, Tarantino…. Sarà un viaggio emozionale coinvolgente, che ci porterà indietro di qualche anno quando andare al cinema era forse l’unico diversivo serale e le sale erano sempre gremite……nostalgicamente …..si suonerà un pezzetto della nostra cultura. Biglietti in vendita su TicketOne o presso la biglietteria del teatro.