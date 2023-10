La Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali onlus promuove – con il patrocinio e il contributo di diverse importanti realtà culturali ed istituzionali, tra cui AMEI, ICOM Italia e Alma Mater Studiorum Università di Bologna – il Convegno Internazionale Fede e Bellezza. I Musei d’Arte Religiosa, che si propone di riflettere sui musei ecclesiastici – in coerenza con quanto espresso da Papa Francesco nel volume La mia idea di arte – quali «luoghi non solo di conoscenza ma di riflessione e di approfondimento della spiritualità e della pace fra gli uomini: dal recupero dello “scarto” all’inclusione dell’altro, come recenti esperienze musive rivolte ai migranti efficacemente dimostrano, fi­no alla condivisione di esperienze e alla mutua comprensione fra diverse religioni – in particolare le tre confessioni del “Libro”, cristianesimo, ebraismo e islam – e convinzioni etiche».

AMEI parteciperà con un intervento del Presidente Giovanni Gardini.

