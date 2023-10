Il Partito Democratico di Tortona si sta dimostrando poco corretto nei confronti dei cittadini. Non lo diciamo noi ma il Sindaco di Tortona, Federico Chiodi, letteralmente inviperito da certe dichiarazioni del PD che già in vista della prossima campagna elettorale (le elezioni ci saranno a Giugno del 2024) a quanto pare inizia a seminare notizie che secondo le fonti ufficiali non sarebbero corrispondenti al vero, suscitando dubbi inutili tra la popolazione.

A quale scopo? La risposta sembra fino troppo elementare: dopo oltre quattro anni di opposizione praticamente a nostro avviso sterile, cerca di raccogliere consensi in vista delle prossime elezioni e con nove mesi di anticipo partorisce un comunicato che non ha avuto neppure il coraggio di trasmettere ad Oggi Cronaca, il giornale più letto a Tortona perché evidentemente il PD sapeva che avremmo criticato aspramente questo atteggiamento, quindi, deve aver preferito trasmetterlo ad altri giornali più “morbidi” che fanno copia/incolla dei comunicati stampa senza entrare nel merito delle questioni come facciamo noi.

Già il fatto di non averci inviato il comunicato stampa la dice lunga sulla correttezza e democraticità (evidentemente solo nel nome o solo di facciata) di chi muove i fili del PD Tortonese che evidentemente non voleva un nostro intervento critico, perché in presenza di un comunicato che secondo noi non sarebbe stato corrispondente alla realtà, lo avremmo pubblicato ma avanzando dubbi ed eccezioni, come ha fatto d’altro canto il Sindaco di Tortona Federico Chiodi allibito per certe dichiarazioni espresse in quel comunicato.

“Il Partito Democratico non cerchi di strumentalizzare un progetto importante per la nostra Città, come la tanto attesa ricostruzione del polo scolastico in viale Kennedy ai fini di propaganda politica”. Così il Sindaco Federico Chiodi commenta il comunicato del PD che mette in dubbio il finanziamento dei progetti PNRR in provincia di Alessandria, fra i quali viene espressamente citato quello relativo alla rigenerazione urbana dell’area di viale Kennedy che comprende la demolizione della vecchia scuola, inagibile dal 2018, e la successiva ricostruzione. Il progetto è stato finanziato per 5 milioni di euro da fondi PNRR, per 1,5 milioni da contributo GSE e per 1,5 milioni tramite un mutuo contratto dal Comune di Tortona.

“La nuova scuola non solo non è ‘a rischio’ come avventatamente scritto nel comunicato, ma si trova già in una fase avanzata: conclusa la demolizione dei vecchi edifici nelle scorse settimane sono stati affidati i lavori di costruzione della nuova scuola che inizieranno a giorni, così come sono stati affidati i lavori per la riqualificazione dell’area della vicina via Trento, parte dell’intervento complessivo di rigenerazione urbana.

“Penso sia necessario ricordare agli estensori di quel comunicato – conclude il Sindaco Chiodi – l’importanza che questo progetto ricopre per la nostra Città e il quartiere San Bernardino e trovo sia molto scorretto utilizzare argomentazioni pretestuose senza alcuna concreta verifica, per mettere in dubbio la realizzazione di un intervento fra i più importanti e tecnicamente impegnativi realizzati a Tortona negli ultimi vent’anni”.