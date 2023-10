Il successo è arrivato nei giorni scorsi a Caorle in provincia di Venezia dove si sono svolti i i Campionati Italiani Cadetti ossia riservati agli under 16, di Atletica Leggera e la giovane tortonese Silvia Poko Canape ha vinto la medaglia d’oro nel salto in lungo con la misura di 6,03 metri, nuovo record piemontese conquistando il titolo di Campionessa italiana del salto in lungo nella sezione cadette.

Silvia insieme al suo allenatore Stefano Pasino, ai compagni della Derthona Atletica e alla presidente Bruna Balossino, ha ricevuto i complimenti anche dal Sindaco Federico Chiodi e gli auguri per i suoi impegni.

La giovane tortonese non è nuova ad exploit del genere: nel maggio dello scorso anno all’età di 12 anni, infatti aveva vinto i Campionati studenti di Pescara, laureandosi campionessa Italiana della specialità. Oggi ha fatto un ulteriore passo avanti.

La ragazza originaria del Burkina Faso, ha 13 anni ed abita in Italia da quando aveva due anni. Attualmente è residente a Villaromagnano e credo che sentiremo ancora parlare di lei sia a livello nazionale che internazionale e chissà, magari fra qualche anno, anche alle Olimpiadi.