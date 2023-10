Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione cassa di Risparmio di Tortona ha deliberato i seguenti stanziamenti:

– € 3.000,00 a favore della Polisportiva Dilettantistica Orione Audax di Tortona quale contributo finalizzato a dare continuità alle attività della Polisportiva in particolare la borsa sportiva “Carlo Boggio Sola” rivolta agli atleti in situazioni economiche o situazioni familiari disagiate (documento programmatico previsionale esercizio 2023 – interventi di minore rilevanza nei settori ammessi – settore attività sportiva);

– € 1.400,00 a favore dell’AVO Associazione Volontari Ospedalieri Tortona ODV quale contributo per il progetto “Nonno Fido” per la realizzazione della pet therapy per finalità di tipo ludico ricreativo e di socializzazione attraverso il quale si promuove il miglioramento della qualità della vita e la corretta interazione uomo-animale, rivolto agli ospiti della RSA Leandro Lisino e Cora Kennedy di Tortona (documento programmatico previsionale esercizio 2023 – interventi di minore rilevanza – settore volontariato, filantropia e beneficienza);

– € 3.000,00 a favore del CISA di Tortona quale contributo a sostegno del pagamento di quote arretrate di locazione e spese condominiali (novembre 2021 – gennaio 2023) per evitare lo sfratto esecutivo di un nucleo familiare di 9 persone di cui 5 minori in età prescolare (documento programmatico previsionale esercizio 2023 – interventi di minore rilevanza – settore volontariato, filantropia e beneficienza);

– € 1.000,00 a favore della Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali SIPBC Onlus di Sanremo (IM) quale contributo per l’organizzazione della giornata di studio sui musei d’arte religiosa “Fede e bellezza” il 6 ottobre p.v. a Tortona (documento programmatico previsionale esercizio 2023 – settore arte, attività e beni culturali – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.2. “La crescita e la valorizzazione del “capitale” culturale del territorio”);

– € 10.000,00 a favore dell’Archivio “Pittor Giani” di San Sebastiano Curone (Al) quale contributo per l’organizzazione della mostra “Felice Giani e il Sogno Preromantico”, evento più importante della rassegna “Felice Giani 200”, che intende celebrare i 200 anni dalla morte del pittore neoclassico presso Palazzo Guidobono a Tortona (documento programmatico previsionale esercizio 2023 – settore arte, attività e beni culturali – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.2. “La crescita e la valorizzazione del “capitale” culturale del territorio”).

€ 10.000,00 a favore della Diocesi di Tortona quale contributo per la realizzazione del “Perosi Festival” Edizione 2023 (documento programmatico previsionale esercizio 2023 – settore arte, attività e beni culturali – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.2. – “La crescita e la valorizzazione del “capitale” culturale del territorio”);

– € 1.500,00 a favore del Comitato Autunniamo di Pontecurone (Al) quale contributo per la realizzazione dell’edizione 2023 di Autunniamo (il primo weekend di ottobre) per la valorizzazione delle attività artigiane, commerciali del paese – dedicata agli anni della Belle Epoque 1872-1914 (documento programmatico previsionale esercizio 2023 – settore sviluppo locale – iniziative a carattere annuale – programma 2.2. “La valorizzazione del territorio”);

– € 5.000,00 a favore dell’Associazione Officina del Dialetto di Tortona quale contributo per la stampa del volume “Sguardi emozioni fotografiche tortonesi” raccolta di fotografie raffiguranti i personaggi cittadini (documento programmatico previsionale esercizio 2023 – settore arte, attività e beni culturali – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.2. – “La crescita e la valorizzazione del “capitale” culturale del territorio”);

– € 3.328,00 a favore del Centro Italiano Femminile Comitato Comunale di Tortona quale contributo per la ristampa del volume “Quella roggia gonfia di acqua verde” di Angela Stassano Sacchi per progetto benefico (documento programmatico previsionale esercizio 2023 – settore arte, attività e beni culturali – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.2. – “La crescita e la valorizzazione del “capitale” culturale del territorio”);

– € 10.000,00 a favore della Derthona Nuoto Soc. Coop. Sport. Dilettantistica di Tortona quale contributo per la realizzazione della ristrutturazione del piano vasca con il cambio di tipologia delle corsie galleggianti omologate F.I.N. con dispositivo frangionda per le vasche da 50 m estiva e da 25 m coperta invernale (documento programmatico previsionale esercizio 2023 – interventi di minore rilevanza nei settori ammessi – settore attività sportiva).