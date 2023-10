Il Centro Studi “Ugo Rozzo” propone per giovedì 26 ottobre alle ore 18, presso la Biblioteca Civica di Tortona, la presentazione del volume “Tommaso de Ocheda, Lettere a familiari e amici (1779-1830)” con saggi di Giuseppe de Carlini, Rudj Gorian, Fausto Miotti, curato da Cinzia Rescia, edito dalle Edizioni dell’Orso.

L’evento si colloca nel programma di iniziative culturali del Centro Studi, dedicato alla memoria del professor Rozzo, che ha tra i suoi obiettivi, oltre la conservazione e catalogazione della sua biblioteca privata, anche la valorizzazione del patrimonio culturale e librario locale, creando un ambiente favorevole per la ricerca storica e lo sviluppo della didattica della lingua, a livello nazionale, europeo e internazionale. Pertanto, riportare all’attenzione della comunità cittadina -e oltre- lo studio della figura dell’intellettuale e collezionista tortonese Tommaso de Ocheda, a cui la biblioteca civica è dedicata, si colloca in modo efficace tra le finalità preposte per questo secondo anno di attività del Centro Studi.

L’evento di presentazione del volume dedicato all’epistolario di Ocheda, promosso dalla Società Storica “Pro Iulia Derthona”, dall’aAsociazione “Peppino Sarina” e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, prevede l’intervento di Edoardo Barbieri, docente ordinario di Storia del Libro e dell’Editoria presso l’Università Cattolica di Milano, di Rudj Gorian, docente e ricercatore presso l’Università degli Studi di Udine, e di Cinzia Rescia, responsabile della Biblioteca Civica di Tortona nonché curatrice del volume stesso. A Cinzia Rescia va infatti il merito di aver trascritto e curato un primo studio sulle 40 missive autografe di Tommaso de Ocheda, acquisite nel 2008 su iniziativa del professor Rozzo e conservate, insieme ad altre lettere inedite, nel fondo antico della Biblioteca Civica.

Il volume si compone poi anche di due saggi. Il primo, firmato da Rudj Gorian, nel richiamare spesso gli studi compiuti in passato da Rozzo sul celebre bibliotecario tortonese, propone uno studio attento sulla biografia di Ocheda, focalizzando la sua attenzione sui prestigiosi incarichi di bibliotecario ottenuti presso due celebri collezionisti: Pietro Bolongaro Crevenna, mercante lombardo e proprietario di una notevole biblioteca privata collocata ad Amsterdam, e Lord John George Spencer, bibliofilo londinese. A chiudere il volume è il contributo offerto da Giuseppe Decarlini, Fausto Miotti e Cinzia Rescia, in cui si offre un interessante excursus sulla famiglia De Ocheda Calvino, andando ad approfondire la questione genealogica pertinente il noto bibliotecario.

Alla presentazione dell’epistolario seguirà, venerdì 27 ottobre alle 18, sempre presso la Biblioteca Civica, l’inaugurazione dell’esposizione documentaria “Ai suoi tempi l’uomo più erudito d’Italia. Immagini e documenti su Tommaso de Ocheda” predisposta e allestita sulla base di quanto emerso sulla personalità di Ocheda dal volume a lui dedicato. La mostra, curata da Giorgio Gatti e Maddalena Baschirotto, offrirà un’ampia panoramica di immagini e documentazione di quanto emerso grazie agli studi recenti sulla figura del bibliotecario.