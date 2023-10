Domenica 15 ottobre, nella Chiesa Parrocchiale di Cusinasco, frazione di Monleale, si è svolta la tradizionale festa patronale di Santa Teresa, con la funzione solenne celebrata dal Parroco Don Fulvio Sironi ed allietata dalla musica dell’organo suonato dalla Maestra Prof. Amalia Rapaglià accompagnata dalla chitarra di Mauro Zampiero, dalle percussioni di Sara Zampiero e da un bel gruppo di voci che hanno eseguito un programma di canti polifonici.

Dopo la Santa Messa ha avuto luogo il concerto del Coro della Val Curone diretto dal maestro Giorgio Ubaldi ed accompagnato dalla chitarra di Beppe Amato e da Sara Zampiero alle percussioni. Il Coro ha eseguito canti di pace della tradizione ebraica, con particolare attenzione all’attuale situazione in Medio Oriente, a seguire un ciclo di spirituals della cultura afro-americana, per terminare con alcuni famosissimi brani pop in lingua inglese. La manifestazione ha riscosso grande successo di pubblico ed è ormai diventato un appuntamento fisso.

Gli organizzatori desiderano ringraziare calorosamente il Maestro Ubaldi, il Coro della Val Curone e tutte le gentili persone che sono intervenute e danno a tutti l’appuntamento al prossimo anno.

Nicoletta Nuvione